Melikgazi'nin diyetisyen ve psikoloğu vatandaşlar için ücretsiz hizmette

Melikgazi Belediyesi sosyal hizmetler kapsamında birçok mahallede bulunan sosyal tesislerde psikolog ve diyetisyen danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

PAYLAŞ
  • 15.01.2022 09:32
  • Güncelleme: 15.01.2022 11:03
Melikgazi'nin diyetisyen ve psikoloğu vatandaşlar için ücretsiz hizmette
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi sosyal hizmetler kapsamında birçok mahallede bulunan sosyal tesislerde psikolog ve diyetisyen danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların uzmanlar ile birebir görüşüp danışmanlık hizmeti alabildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Diyetisyen hizmetimiz Danışmentgazi, Fedakar Gülderen, Yeniköy ve Tınaztepe sosyal tesislerimizde; psikoloğumuz ise Danışmentgazi, Tınaztepe, Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bekliyor. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız konu hakkında bilgi almak için www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilir, 2521665-67-68 nolu numaraları arayabilirler. Kişilerde psikolojik sorunların etkisinin azaltılması başta olmak üzere Melikgazi’de her türlü psikolojik rahatsızlıklarının tanısı ve tedavisi, henüz ortaya çıkmamış sorunlarının önlenmesi uzman psikolog tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Diyetisyenimiz ise, bağışıklık sisteminin daha güçlü olması için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak vatandaşlara önemli tavsiyeler verip, danışmanlık hizmeti veriyor. Diyetisyenimiz zayıflama, kilo alma, sağlıklı beslenme, obezite ve çeşitli hastalıklarda beslenme tedavisi, hamilelik ve emzirme döneminde beslenme, yemek hazırlama ve pişirme önerileri, sağlıklı alternatif besin önerileri hakkında danışmanlık hizmeti de veriyorlar. Biz Melikgazi Belediyesi olarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına buradayız. Destek alma isteyen herkesi bekleriz” şeklinde konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Talasgücü Belediyespor sezonun ikinci yarısı için kampa girdi

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Milletvekili Ataş: '8 bin doktor yurt dışına gidiyor'

Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm İçin Düğmeye Basıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Aralık ayında 4 bin 628 ev satıldı

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Yeşil bir Bünyan için çalışmalar sürüyor

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP'li Çevrim: 'Küçük esnafa sahip çıkılmalı'

BBP’li Çevrim: “Küçük esnafa sahip çıkılmalı”

Kayserispor, Adana Demirspor'a Konuk Oluyor

Kayserispor, Adana Demirspor’a Konuk Oluyor

DAHA FAZLA
KASKİ'den CHP'li Çetin Arık'a yanıt

KASKİ’den CHP’li Çetin Arık’a yanıt

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Ekmeğe bir ayda ikinci zam yolda

Talas'ta 'Kuşaklararası' Resim Sergisi açıldı

Talas'ta 'Kuşaklararası' Resim Sergisi açıldı

Köpek barınağı yasaklı ırk köpeklerle doldu

Köpek barınağı yasaklı ırk köpeklerle doldu

Abdulkadir Parmak Kayserispor'da

Abdulkadir Parmak Kayserispor'da