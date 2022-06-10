Melikgazi'den bir günde hem temel atma hem açılış

Bir biri ardına açılış ve temel atma programları düzenleyen Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma töreni ve Kazancılar Çarşısı'nın yenilenen yüzü için tanıtım töreni gerçekleştirecek.

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  • 10.06.2022 10:33
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:19
Melikgazi'den bir günde hem temel atma hem açılış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bir biri ardına açılış ve temel atma programları düzenleyen Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma töreni ve Kazancılar Çarşısı’nın yenilenen yüzü için tanıtım töreni gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “11 Haziran Cumartesi günü bir temel atma biri açılış olmak üzere iki ayrı program düzenleyeceğiz. Birinci programımızda Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 6 blok ve 236 dairenin saat 13.30’da temelini atıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt’ta kentsel dönüşüm Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılmış oluyor. Sadece Yıldırım Beyazıt’a değil Battalgazi ve Kazım Karabekir’de farklı alanlarda kentsel dönüşüm yapan Türkiye’nin en aktif belediyelerinden bir tanesiyiz. Melikgazi’mize mesai arkadaşlarımla beraber koştur koştur hizmet etmeye devam ediyoruz. Hemen akabinde Kayseri’nin şehir merkezini misafir odası olarak tanımlıyorduk. Misafir odamız olan Kazancılar Çarşısı’nı yeniledik. Esnafımızın yüzünü güldürecek, çevreye gerçekten güzel bir doku kazandıran bir çalışma oldu. İnşallah çarşımızın tanıtım törenini Cumartesi günü saat 15.00’te yapacağız. Hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyorum” dedi.

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İHA

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