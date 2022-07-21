Melikgazi'deki birçok yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Kayseri’de 23 Temmuz Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde Melikgazi Belediyesi’nin birçok hizmet ve yatırımının resmi açılışı da yapılacak.

Melikgazi’ye değer katan ve yaşam kalitesini artıran birçok hizmetin açılış töreni için tüm Kayserilileri Cumhuriyet Meydanı’na davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlklerin ve yeniliklerin belediyesi olarak, yapılan yeni yatırım ve projelerle Melikgazi’miz, daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Güzel ilçemiz Melikgazi’mize kazandırdığımız birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreni, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak. Türkiye’nin en yüksek nüfusuna sahip ilçelerinden birine en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Türkiye’de en çok eğitim ve sağlık gibi yatırımları yapan belediyeyiz. Bu yüzden ihtiyaçlar doğrultusunda binlerce konut ve dükkan yaptığımız kentsel dönüşüm projeleri, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphaneler, teknoloji atölyeleri, park, cami, şadırvan, mahalle fırını, kapalı pazaryeri, aşevi, 258 kilometre yol yeni yol ve restorasyon çalışması olmak üzere bir çok hizmeti ilçemize kazandırdık. Melikgazi’de göreve başladığımız 2019 yılından bu yana bir biri ardına temel atma ve açılışlarımız oldu. Rekor seviyede yatırımlara imza atarak örnek ve referans olmaya devam ediyoruz. Saymaya yorulduğumuz birçok projemiz var. Coşku ve heyecanla, Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de gerçekleşecek olan ‘Toplu Açılış Töreni’ne tüm Kayserili hemşerilerimizi beklerim” dedi.