Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Melikgazi Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz kursları futbol ve voleybol kursu yoğun katılımla devam ediyor.

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  • 26.07.2022 14:53
  • Güncelleme: 26.07.2022 16:21
Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor
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Melikgazi Belediyesi’nin her yıl düzenlediği yaz kursları futbol ve voleybol kursu yoğun katılımla devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 tesiste 13 alan 65 farklı branşta devam eden yaz kurslarının çocukların tatillerini verimli şekilde geçirmeleri için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Melikgazi Belediyesi olarak çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tüm imkanları sağladıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Futbol ve voleybol kurslarımızda çocuklarımız hem öğreniyor hem eğleniyor. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Kurslarımızın hepsi dolu dolu geçiyor. 7-14 yaş arası çocuklarımız için boş zamanlarını değerlendirme açısından kurslarımız oldukça faydalı" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Kurslarda, önce takım oyunu ve ekip çalışmasın önemi anlatılıyor. Takımlar halinde kısa devreli maçlar yapıyor. Her zaman her yerde herkes için eğitim şart. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor etkinlikleri ile internetten biraz olsun uzaklaştırmamız lazım. Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal gelişimi için spor çok önemli bir faktördür. Onların gelecekte hem sağlıklı büyümelerini hem başarılı bir sporcu olmalarını istiyoruz" dedi.

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İHA

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