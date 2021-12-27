Melikgazi'de metruk yapılar yıkılıyor

Melikgazi Belediyesi mağduriyet yaratmadan metruk binaları yıkımını yaparak çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkartıyor. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan eski metruk yapıların yıkımı yapıldı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 27.12.2021 15:34
Melikgazi'de metruk yapılar yıkılıyor
Melikgazi Belediyesi mağduriyet yaratmadan metruk binaları yıkımını yaparak çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkartıyor. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan eski metruk yapıların yıkımı yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi mağduriyet yaratmadan metruk binaları yıkımını yaparak çarpık yapılaşmayı sorun olmaktan çıkartıyor. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan eski metruk yapıların yıkımı yapıldı.

Yıkım çalışmasına katılarak alanda inceleme yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hafta başına Yıldırım Beyazıt Mahallemizde güzel bir çalışma ile başlamış oluyoruz. Melikgazi’deki eski metruk yapıları, gecekonduları temizleyerek imara uygun hale getiriyoruz. Buraların daha güzelleşmesini sağlıyoruz. Özellikle Yıldırım Beyazıt Mahallesi başta olmak üzere eski mahrumlar dediğimiz Kazım Karabekir Battalgazi Gültepe gibi farklı mahallelerimizde yıkım çalışmaları devam ediyor. Mağduriyet yaratmadan, gönülleri kırmadan metruk binaları ve çarpık yapılaşmayı, Melikgazi’mizde sorun olmaktan çıkarıyoruz. Şu ana kadar tam 456 tane bu şekildeki binayı yıkıp temizlemiş olduk Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bir binayı yıkmak oldukça zor, herkesi mutlu ederek anlaşıyoruz ve bu tür yapıları ortadan kaldırıyoruz. Bu sayede hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem de çevre kirliliği ortadan kalkmış oluyor. Hepsinden önemlisi de burayı yeşil alan olarak planlayıp vatandaşlarımıza park yaparak hizmet sunacağız. Hayırlı olsun." dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KTO Başkanı Gülsoy: Zorlukları beraber aşacağız

KTO Başkanı Gülsoy: Zorlukları beraber aşacağız

Hafta sonu av denetimi yapıldı

Hafta sonu av denetimi yapıldı

Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı

Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı

Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı

Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı

Millet Bahçesi kapıları Sinan Aktaş'ın da gözüne takıldı

Millet Bahçesi kapıları Sinan Aktaş'ın da gözüne takıldı

Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde

Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattında inceleme

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem hattında inceleme

KTB Başkanı Bağlamış: '2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton sucuk işlem gördü'

KTB Başkanı Bağlamış: '2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton sucuk işlem gördü'

DAHA FAZLA
7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi

7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi

Kocasinan'da yeşil alan rekoru

Kocasinan'da yeşil alan rekoru

Büyükşehirden 5 yıldızlı barınak

Büyükşehirden 5 yıldızlı barınak

Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareye yaklaştı

Talas'ta kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekareye yaklaştı

ERÜ'de 'Anadolu'da İnsan Halleri' konuşuldu

ERÜ'de 'Anadolu'da İnsan Halleri' konuşuldu