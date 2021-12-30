Melikgazi'de Gülük Sosyal Tesisi'nin temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi'nde içerisinde Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya ve fitness gibi birçok alanın bulunduğu Gülük Sosyal Tesisinin temel atma törenini gerçekleştirecek.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 16:34
Melikgazi'de Gülük Sosyal Tesisi'nin temeli atılıyor
Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi'nde içerisinde Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya ve fitness gibi birçok alanın bulunduğu Gülük Sosyal Tesisinin temel atma törenini gerçekleştirecek.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, Gülük Mahallesi’nde içerisinde Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya ve fitness gibi birçok alanın bulunduğu "Gülük Sosyal Tesisi"nin temel atma törenini gerçekleştirecek.

Yapılacak proje hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gülük Mahallemize yapacağımız sosyal tesisimiz toplam 2 bin 250 metrekare alanda inşa edilecek olan sosyal tesis içerisinde Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK atölyeleri, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekânları yer alacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları bilgisayar destekli çalışmalara imkan tanıyan alanlar, çay kahve mola köşeleri de olacak. Gençlerin rahat konforlu bir alanda ders çalışmalarını sağlayacak. İlçemize ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. 31 Aralık Cuma günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek temel atma törenimize tüm hemşerilerimizi bekliyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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