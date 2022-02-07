Melikgazi'de 4 mahalleye trafo merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 4 ayrı trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu

hatırlatarak trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini kaydetti.

Konuyla alakalı konuşan Başkan Dr. Palancıoğlu, "İlçemizde bulunan havai elektrik hatların yer altına alıyoruz. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanları belediyemiz tahsis ediyor. İlçemiz büyüyor ve daha da gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmıştır. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.