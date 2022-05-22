Melikgazi Belediyespor'dan Kayseri'ye 6 madalya

Melikgazi Belediyespor kulübünün Wushu takımı Avrupa Şampiyonası'nda, Kick Boks takımı ise Dünya Kupası Müsabakası'nda büyük başarı elde etti. 

PAYLAŞ
  • 22.05.2022 13:25
  • Güncelleme: 22.05.2022 13:25
Melikgazi Belediyespor'dan Kayseri'ye 6 madalya

Melikgazi Belediyespor kulübü Wushu takımı Bulgaristan’da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı. Müsabakada Fuat Kılıçaslan ile Kumsal Kayra Kutlu Avrupa ikincisi, Nurten Kurt ise Avrupa üçüncüsü oldu. Madalya kazanan 3 sporcu milli takıma seçildi.
Melikgazi Belediyespor kulübü Kick Boks takımı ise İstanbul’da düzenlenen 7’nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Müsabakalarında 3 sporcu ile derece aldı. 52 ülke 3100 sporcunun katılım sağladığı yarışmaya Melikgazi Belediyespor Kulübü olarak 5 sporcu ile katılım sağlayan Melikgazi Belediyespor kulübü Kick Boks takımından Açelya Ünlü, Fatih Can Güncü ve Aleyna Yıldız Bircan müsabakadan üçüncü olarak ayrıldı. 
‘BİZLERE BİR HAKLI GURUR YAŞATTILAR’
Sporcuları elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Müsabakalara katılarak ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı ve hocalarımızı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Genç nüfus anlamında ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Özellikle sporda doğru spor yatırımları, spor okulları ile bu başarıların artacağına inanıyorum. Her zaman spora ve sporcuya değer veren bir belediye olarak spora desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
YRP Başkanı Narin: 'Değişmeden siyaset yapacağız'

YRP Başkanı Narin: “Değişmeden siyaset yapacağız”

Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu

Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Develi Eski Kaymakamı Murat Duru, Çankaya kaymakamı oldu

Develi Eski Kaymakamı Murat Duru, Çankaya kaymakamı oldu

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'PKK ve FETÖ'ye kucak açanlar şimdi NATO'ya girmek istiyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'PKK ve FETÖ'ye kucak açanlar şimdi NATO'ya girmek istiyorlar'

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

Liselerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası Kayseri'de yapılıyor

Liselerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası Kayseri’de yapılıyor

DAHA FAZLA
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Melikgazi Belediyespor'dan Kayseri'ye 6 madalya

Melikgazi Belediyespor’dan Kayseri’ye 6 madalya

Uzmanından korkutan kene uyarısı

Uzmanından korkutan kene uyarısı

Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü

Ticari taksi sahibinin oğlu, önünü kestiği şoförü başından vurarak öldürdü

Kocasinan akademi'de yıl sonu sergisi

Kocasinan akademi'de yıl sonu sergisi