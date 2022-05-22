Melikgazi Belediyespor’dan Kayseri’ye 6 madalya

Melikgazi Belediyespor kulübü Wushu takımı Bulgaristan’da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı. Müsabakada Fuat Kılıçaslan ile Kumsal Kayra Kutlu Avrupa ikincisi, Nurten Kurt ise Avrupa üçüncüsü oldu. Madalya kazanan 3 sporcu milli takıma seçildi.

Melikgazi Belediyespor kulübü Kick Boks takımı ise İstanbul’da düzenlenen 7’nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Müsabakalarında 3 sporcu ile derece aldı. 52 ülke 3100 sporcunun katılım sağladığı yarışmaya Melikgazi Belediyespor Kulübü olarak 5 sporcu ile katılım sağlayan Melikgazi Belediyespor kulübü Kick Boks takımından Açelya Ünlü, Fatih Can Güncü ve Aleyna Yıldız Bircan müsabakadan üçüncü olarak ayrıldı.

‘BİZLERE BİR HAKLI GURUR YAŞATTILAR’

Sporcuları elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Müsabakalara katılarak ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı ve hocalarımızı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Genç nüfus anlamında ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Özellikle sporda doğru spor yatırımları, spor okulları ile bu başarıların artacağına inanıyorum. Her zaman spora ve sporcuya değer veren bir belediye olarak spora desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.