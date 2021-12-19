Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için protokol imzalayacak

Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında Belediyeler için İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe'nin Güzel Kullanımı Yarışması Projelerinin gerçekleşmesi için protokol imzalanacak.

Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında Belediyeler için İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı Yarışması Projelerinin gerçekleşmesi için protokol imzalanacak.

Yarışmayı kazanan belediye olarak TBB’den ödül aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Caddesi ve Kumaşçılar Geçidi Sokak’ta projeyi uygulanacağız. Kazancılar Çarşısı içerisindeki 200 metrelik yol üzerindeki 106 adet dükkânın tabelalarının ve 1600 metrekarelik alandaki üst örtü ve zemin kaplama malzemelerinin yenilenmesi yapılacak. Alanda dil bütünlüğü olmayan tabela karmaşasının ve görüntü kirliliğinin giderilerek daha nezih bir alan oluşturmayı, tabelalarda Türkçe’nin güzel kullanılmasının sağlanması, çevre dükkân tabelalarının dönüşümü için örnek ve sürdürülebilir bir etki oluşturmak hedefindeyiz. Türkçe’nin yerinde doğru, kurallara uygun, açık, anlaşılır ve güzel bir şekilde kullanılmasını sağlamak istiyoruz. ’Belediyeler İçin İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı Yarışması’nda Türkiye Belediyeler Birliği’nden 500 bin TL ödül kazanmıştık. Şimdi protokol imzalayacağız. Melikgazi’mizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.