Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için protokol imzalayacak

Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında Belediyeler için İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe'nin Güzel Kullanımı Yarışması Projelerinin gerçekleşmesi için protokol imzalanacak.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 19.12.2021 09:52
Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için protokol imzalayacak
Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında Belediyeler için İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe'nin Güzel Kullanımı Yarışması Projelerinin gerçekleşmesi için protokol imzalanacak.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında Belediyeler için İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı Yarışması Projelerinin gerçekleşmesi için protokol imzalanacak.

Yarışmayı kazanan belediye olarak TBB’den ödül aldıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Caddesi ve Kumaşçılar Geçidi Sokak’ta projeyi uygulanacağız. Kazancılar Çarşısı içerisindeki 200 metrelik yol üzerindeki 106 adet dükkânın tabelalarının ve 1600 metrekarelik alandaki üst örtü ve zemin kaplama malzemelerinin yenilenmesi yapılacak. Alanda dil bütünlüğü olmayan tabela karmaşasının ve görüntü kirliliğinin giderilerek daha nezih bir alan oluşturmayı, tabelalarda Türkçe’nin güzel kullanılmasının sağlanması, çevre dükkân tabelalarının dönüşümü için örnek ve sürdürülebilir bir etki oluşturmak hedefindeyiz. Türkçe’nin yerinde doğru, kurallara uygun, açık, anlaşılır ve güzel bir şekilde kullanılmasını sağlamak istiyoruz. ’Belediyeler İçin İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı Yarışması’nda Türkiye Belediyeler Birliği’nden 500 bin TL ödül kazanmıştık. Şimdi protokol imzalayacağız. Melikgazi’mizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri'den destek çıkmaz.'

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri’den destek çıkmaz.'

DAHA FAZLA
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı