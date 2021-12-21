Melikgazi Belediyesi'nin Çölyak hastalarına desteği dürüyor

Melikgazi Belediyesi sadece glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 11:57
Melikgazi Belediyesi'nin Çölyak hastalarına desteği dürüyor
Melikgazi Belediyesi sadece glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi sadece glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttı.

Çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, ilçede tespit ettikleri 175 aileye glütensiz ürünleri teslim ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Cenab-ı Allah kimseye sağlıkla ilgili problem vermesin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya her zaman Çölyaklılar ile ilgili birçok faaliyet yapıyor, bizler de destek vermeye çalışıyoruz. Bugün 175 adet gıda paketini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle buluşturduk. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Endüstriyel gıdaların çok az tüketilmesi lazım. Doğal, organik sağlıklı ürünler tüketmek gerekiyor. Çölyak hastalığı da her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda da bilinçlendirmek lazım. Sağlığımız için her şeyi yememek, dikkat etmek lazım. Doğal ürünleri tüketmek lazım yoksa insanın genetiği bozuluyor ve maalesef farklı hastalıklara sebep olabiliyor. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman çölyak hastalarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise Başkan Mustafa Palancıoğlu’na çölyak hastalarına her zaman destek olduğu için teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'de yaban hayatına destek

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

DAHA FAZLA
Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi