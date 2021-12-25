Melikgazi Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu

Melikgazi Belediyesi hizmet alanını kapsadığı kırsal kesim mahallelerine daha etkin, verimli ve hızlı yatırım ve hizmet sunabilmek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu.

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  • Güncelleme: 25.12.2021 18:11
Melikgazi Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu
Melikgazi Belediyesi hizmet alanını kapsadığı kırsal kesim mahallelerine daha etkin, verimli ve hızlı yatırım ve hizmet sunabilmek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi hizmet alanını kapsadığı kırsal kesim mahallelerine daha etkin, verimli ve hızlı yatırım ve hizmet sunabilmek için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurdu.

Melikgazi Belediyesinin yaklaşık 600 bin nüfus ile 53 il merkezinden daha büyük olduğunu yaptığı yatırım ve hizmetler ile örnek ve referans belediye olarak gösterildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi ilçesi her geçen gün sürekli olarak planlı bir şekilde büyümekte ve gelişmektedir. Kayseri ilinin yarısına, hizmetleri ve yatırımları etkin, verimli ve konusunda uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir. Çalışanların ihtisaslaşmasına önem verilmektedir. Bu amaçla konusunda uzmanların çalışacağı yeni birimler tahsis edilmektedir. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tahsis edildi. Kırsal mahallelerde alt yapı, kültür ve spor yatırımları ve hizmeti planlamak, uygulamak, uygulatmak ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak amaçlanmıştır” dedi.

Başkan Palancıoğlu, barındırdığı nüfusu, iş hacmi, istihdamı, ekonomisi, üretim alanları ve bölgesel yapılanması ile Melikgazi ilçesinin Türkiye’nin ilk 15 ilçesi içinde yer aldığını söyledi.

İHA

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