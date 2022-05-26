Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımı, Başakşehir Ampute Futbol takımı ile oynadığı süper lige çıkma maçında rakibimi 6-2 yenerek kupayı aldı.

PAYLAŞ
  • 26.05.2022 11:21
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:29
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı şampiyon oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü takımı, Başakşehir Ampute Futbol takımı ile oynadığı süper lige çıkma maçında rakibimi 6-2 yenerek kupayı aldı.

Başakşehir’i 6-2 yenerek şampiyon olan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübünü tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Başarılı futbol takımımızı ve teknik heyeti kutlarım. Gururlandık. Kendilerine bu başarılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. Kulübe her zaman destek olduğu için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin; "Ampute futbol 1 Ligi’nin son müsabakasını gerçekleştirdik. Uzun bir süredir emek veriyoruz, çocuklarımız burada antrenman yaptılar, müsabakalarına çıktılar ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Yüksel’e destekleri için teşekkür ederim. Bugüne gelme noktasında somut başarımızı hem belediyemize hem şehrimize armağan etmek istiyoruz. Bu uğurda da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah kupayı kaldırdıktan sonra da önümüzdeki yıl Süper Lig’de de en iyi şekilde belediyemizi, şehrimizi temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'ın özel sporcuları, madalyalara ambargo koydu

Kocasinan'ın özel sporcuları, madalyalara ambargo koydu

Kocasinan'da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük beğeni topladı

Kocasinan'da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük beğeni topladı

Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı

Başkan Büyükkılıç KAYMEK seminerine katıldı

Cinayetin nedeni alkol çıktı

Cinayetin nedeni alkol çıktı

Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti

Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ERÜ'de konferans verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ERÜ'de konferans verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

DAHA FAZLA
Kayseri OSB'de istifa depremi

Kayseri OSB'de istifa depremi

Doğu illerinde uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Doğu illerinde uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

Kayserispor taraftarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Kayserispor taraftarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Motorin ve benzine büyük zam yolda

Motorin ve benzine büyük zam yolda

Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak

Kayseri'de 1 milyon çiçek toprakla buluşacak