Melikgazi Belediyesi 2021 yılını temel atma ile tamamladı

Melikgazi Belediyesi, 2021 yılının son gününde Gülük Mahallesinde hayata geçireceği, Gülük Sosyal Tesisinin temelini attı. Sosyal tesisin içerisinde bulunan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK Atölyeleri, fitness salonu ile toplumun birçok kesimine hitap edecek.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 16:12
Melikgazi Belediyesi 2021 yılını temel atma ile tamamladı
Melikgazi Belediyesi, 2021 yılının son gününde Gülük Mahallesinde hayata geçireceği, Gülük Sosyal Tesisinin temelini attı. Sosyal tesisin içerisinde bulunan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK Atölyeleri, fitness salonu ile toplumun birçok kesimine hitap edecek.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, 2021 yılının son gününde Gülük Mahallesinde hayata geçireceği, Gülük Sosyal Tesisinin temelini attı. Sosyal tesisin içerisinde bulunan Akıl Küpü Çalışma İstasyonu, MELMEK Atölyeleri, fitness salonu ile toplumun birçok kesimine hitap edecek.

Temel atma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve davetliler katıldı.

Gülük Mahallesinde ihtiyaç olan nitelikli bir sosyal tesisi hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak yılın son temel atması bu. Dolayısıyla 2021’i yatırımlarla geçirdik. Yılın 365’inci günü yine yeni yatırım ile bir aradayız. İnşallah 2022 yılını bu yatırımlarımızın hizmete açılışları ile geçireceğiz. Şehirlerin ruhu olursa o şehirde yaşayanlar çok mutlu olur. Şehri imar ederken orda yaşayan gençlerimizi de düşünüyoruz. Sağlam nesiller için alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Burada güzel bir sosyal tesisin temelini atıyoruz. Burada emeklilerimiz için bir tesis, bayanlarımız için bir spor salonu ve MELMEK eğitim merkezlerimiz olacak. Gençlerimizin ders çalışması için içerisinde bir de akıl küpü kütüphanemiz olacak. Ayrıca bayanlar spora ve eğitime gelirken çocuklarına da hizmet verecek olan bir de kreş olacak içinde. Bu çok özellikle sosyal tesisimizi Gülük Mahallemize ve çevresine kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burada büyük bir ihtiyaç vardı. 2021 yılını sonlandırıyoruz ama yatırımlarımız artarak devam edecek. Rabbim birlik içinde ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin. Kayserimiz hizmette en üst sıralarda yer alıyor" dedi.

Güzel bir amaca hizmet edecek olan tesisin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Kayseri’de maşallah her cuma bir temel atma programımız oluyor. Eğitimle alakalı konularda gençlerimize yönelik hizmetlerin yapılması çok önemli. Burası Kayseri gençliğini kötü alışkanlıklardan kurtaracak, boş vakitlerini değerlendirecekleri harika bir yer. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bu güzel tesisimizin Gülük Mahallemize ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim. Senenin son gününde bile, çalışan gayret eden belediye başkanlarımız olduğu için şükrediyorum. Bu kapsamda Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Belediye başkanlarımız dertlenerek hizmet yapmanın peşindeler. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

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İHA

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