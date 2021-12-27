Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde

Melikgazi Adnan Menderes İlkokulunun Türkiye ortaklığıyla İspanya, Çekya, Romanya, Yunanistan, Polonya  ile birlikte yürütülen 'Active Kids For a Better Future (Daha İyi Bir Gelecek İçin Aktif Çocuklar) KA229 Erasmus Plus Projesi' pandemiye rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 09:40
Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde
Melikgazi Adnan Menderes İlkokulunun Türkiye ortaklığıyla; İspanya, Çekya, Romanya, Yunanistan, Polonya  ile birlikte yürütülen “Active Kids For a Better Future (Daha İyi Bir Gelecek İçin Aktif Çocuklar) KA229 Erasmus Plus Projesi” pandemiye rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

Okul müdürü Mehmet KORKUT ve İngilizce öğretmeni Habibe KARTBOĞA tarafından yürütülen proje kapsamında eylül ayı  içinde beş ülkeden 20 yabancı öğretmen Kayseri ve mücavir illerde ağırlandı. Proje kapsamında Kayseri içinde faaliyet gösteren bazı okullar ziyaret edildi. Bazı geri dönüşüm merkezlerinde incelemelerde bulunuldu. Bunların yanı sıra ulusal ve yerel kültür zenginliklerimizi görme imkânı bulan Avrupalı misafirler yaşadıkları güzellikleri günlerce sosyal medyalarında paylaştılar. 

Proje akışı 16-23 Ekim tarihleri arasında Çekya’ ziyaretiyle devam etti. Proje sorumlusu Habibe KARTBOĞA, öğretmenler Nurseren SARI ve Fatma PONTÖMEROĞLU’nun katılımıyla gerçekleşen Çekya ziyareti sürecinde ilgili ülkelerin eğitim sistemleri, işleyişleri, sorunları, çözüm önerileri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. 
İspanya, Çekya, Romanya, Yunanistan, Polonya ve Türkiye den oluşan Proje yürütücüleri ilgi alanlarının eğitimle sınırlı kalmadığını belirttiler. Öğrencileri küresel ısınma, geri dönüşümün ehemmiyeti ve dünya sorunları karşısında milletler arası yardımlaşmanın önemi hususlarında bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belittiler. Proje; milletler arası eğitim, kültür ve sanat alışverişine yeni bir kapı aralıyor.

Haber Merkezi

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