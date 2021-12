Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu Avrupa Birliği'nde

Melikgazi Adnan Menderes İlkokulunun Türkiye ortaklığıyla; İspanya, Çekya, Romanya, Yunanistan, Polonya ile birlikte yürütülen “Active Kids For a Better Future (Daha İyi Bir Gelecek İçin Aktif Çocuklar) KA229 Erasmus Plus Projesi” pandemiye rağmen tüm hızıyla devam ediyor.