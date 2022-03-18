Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu öğretmenleri Avrupa Birliği tarafından hibe almaya hak kazanan 'E-Fest' isimli Erasmus+ KA229 projesi kapsamında üçüncü hareketliliklerini Bulgaristan'da gerçekleştirdi.

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  • 18.03.2022 09:12
  • Güncelleme: 18.03.2022 09:13
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu
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Türkiye, İtalya, Yunanistan, Litvanya ve Bulgaristan'dan ortak okullar ile yürütülen; 2019 yılında İtalya koordinatörlüğünde kabul edilen ve konusu festivaller olan projenin üçüncü hareketliliği Bulgaristan'ın GotseDelchev şehrinde gerçekleştirildi.

27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşen hareketlilik kapsamında "geleneksel halk oyunları" ile ilgili çeşitli etkinlikler yapıldı. E-Fest Proje koordinatörü Serkan Aykar tarafından kültürümüze ait halk oyunları sunum aracılığı ile tanıtıldı.
 

Proje ekibi tarafından Zeybek, İç Anadolu’ya özgü halay, karşılama ve kaşık oyunu gibi çeşitli halk oyunları sergilendi ve hareketliliğe diğer ülkelerden katılmış projede yer alan yabancı ortakların da katılımıyla güzel paylaşımlarda bulunuldu. Avrupa kültürüne ait faaliyetlere katılarak Türk kültüründeki karşılıkları hakkında paylaşımda bulunuldu.  Ev sahibi okul ''Third Primary School BratyaMiladinovi'' öğretmenleri, Mehmet Tarman İlkokulu öğretmenlerine hediyeleri için teşekkürlerini belirtti. 

Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden Mehmet Tarman İlkokulu  proje koordinatörü Serkan AYKAR, sınıf Öğretmenleri Sevgi ŞİMŞEK, Zafer KIRGIL ve Okul Müdür Yardımcısı Ceyda ARSLAN hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunarak, kültürel öğelerimizin toplumun temel taşı olduğu, değerlerimize sahip çıkarak ve eğitim aracılığı ile bu kültürel öğeleri gelecek nesile aktararak varlığımızı sürdürebileceğimiz vurgulandı. Proje dönüşü yaygınlaştırma kapsamında öğrencilerin farklı kültürleri tanıma ve çeşitli kültürel öğelere saygı duyma davranışını kazanmalarını sağlamak üzere proje etkinlikleri okul öğrencileri ve öğretmenleri ile paylaşıldı.

Okul müdürü Dilaver KOÇAK ve proje koordinatörü Serkan AYKAR başkanlığında proje faaliyetleri devam etmektedir.
 

Haber Merkezi

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