Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel yeni yıl mesajı yayınladı. 2021 yılının ekonomik sorunlar ve pandemi ile kötü anılacağını belirten Yücel,  2022 yılının insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 14:12
Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu
Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Gurup Başkanvekili Kazım Yücel yeni yıl mesajı yayınladı. 2021 yılının ekonomik sorunlar ve pandemi ile kötü anılacağını belirten Yücel,  2022 yılının insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

İYİ PARTİLİ Kazım Yücel, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yazılı olarak bir açıklama yapan Kazım Yücel, "Büyük umutlarla girdiğimiz 2021 yılı maalesef geride büyük acılar ve büyük çöküntüler bıraktı. Koronanavirüs ile mücadele bir taraftan sürerken; diğer taraftan  ne vakalar azaldı ne de ölümler. 2021 yılının belki de tek güzel haberi Turkovac aşının geliştirilmesi ve bunun da sınırlı da olsa acil kullanım onayı alması oldu. Yine insanların aşıya ulaşımının kolaylaşması bir anlamda toplumda rahatlama meydana getirdi.  2021 yılının hanesine tek yazacağımız artımız bu oldu. Bu anlamda Erciyes Üniversitesini ve Aykut Özdarendeli hocamı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

MİLLET ADINA HESABI SORACAĞIZ
2021 yılının ekonomik buhranlarla anılacağını belirten Yücel, "AKP iktidarı, 2021 yılında ülkeyi yönetemediğini açık ve net bir şekilde bir kez daha gösterdi.  Pandemi bahanesi ile işletmeleri kapatan iktidar, kötü ekonomi yönetimi ile de işletmelerin kapanmasına tuz biber oldu. Hele hele son 3 aydır Türkiye'ye yaşattıkları ise asla anlaşılır değildi. Dövizdeki dalgalanmaların nereye koyacaksınız?  Dolar'ı bilerek isteyerek 18 TL'lere kadar çıkarttılar ve sonrada bir kahraman edası oluşturarak 'Erdoğan konuştu, dövizin ateşi söndü' reklamını yaptılar. Ama dövizin bu kadar yükselmesine neden izin verildiğini bu Türk Milletine anlatamadılar. Arada hangi yandaşı zengin ettiklerini açıklayamadılar. Açık açık milletin cebindeki parayı nasıl çaldıklarının izahını  yapamadılar. Madem Erdoğan konuşunca dövizin ateşi sönecekti, neden 2 ay beklendiğini  açıklayamadılar! Hele hele bir açıklama ise asla gözlerden kaçmadı. O da  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanlarından Ayhan Oğan'ın "Son 15 günde yerleşiklerin mevduatında otuz milyar dolar artış var.Döviz alıp yastık altı yapanlar hariç. Bir hafta sonra bu fiyatların altında satmak durumunda kalınca ağlaşmayın" açıklamasıydı. Bu net bir şekilde vatandaşın cebindeki paraya göz diken iktidarın hamlesiydi. Bu biz İYİ'LERİN gözünden asla kaçmadı. Ne demek ağlaşmayın! Millete utanmadan nasıl operasyon çektiniz? Neden mevduat kararını daha önce neden almadınız? Boşalttığınız hazineye vatandaşınız parası mı lazımdı? Elbette bunun hesabını millet adına biz İYİLER soracağız ve milletin cebinden çaldıklarınızı unutmayacağız" şeklinde konuştu.

2022 YILI İYİLİKLERİN VE İYİLERİN YILI OLSUN
Yücel, "Bütün zorluklara ve kötü yönetime rağmen biz gelecekten umutluyuz. İYİ bir geleceğe odaklandık ve geleceğimizin İYİ olması için üzerimize düşen sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapıp Türkiye'yi güzel bir noktaya taşımanın hedefindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle savaştan uzak barıştan yana; felaketlerden uzak sevinçlerden yana;  taciz ve tecavüzlerden arınmış İYİ bir gelecek diliyorum. 2022 yılı İYİLİKLERİN ve İYİLERİN yılı olsun. 2022 yılı huzur,barış,adalet getirsin" dedi.
 

Kurumsal Haber

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