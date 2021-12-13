Meclis Üyesi Yücel'den akaryakıt fiyatlarına tepki

BEN HEP 50 LİRALIK ALIYORUM

Kazım Yücel, “Değerli Kayserili hemşerilerim, akaryakıt fiyatlarına gelen

zamlar artık vatandaşı bıktırdı. Vatandaş hani derdi ya 'Her zaman 50 liralık alıyorum' diye

artık 50 liraya da 4 litre benzin alabiliyor. Akşam aldığıyla sabah tekrar işine gitmeden benzin

almak zorunda kalıyor. Yani kısacası o tür konuşan fanatiklere 50 liranın hiçbir şey ifade

etmediği söylemek lazım.” dedi.

BENZİN 10,50 - MAZOT 10,50

Yücel, “Akaryakıta gelen zamlarla çift haneli rakamlara ulaşan fiyatlarla artık 10,50’ye benzin,

10,50’ye mazot gibi rakamlarla vatandaş deposunu doldurmak zorunda. Bu bulunduğumuz

istasyonda kendi maliyetlerinden satarak mazotta 10,50 olması gerekirken 9,99’a, gazı da

8,30 olması gerekirken 7,99’a çekmiş. Kendi karlarından vaz geçmiş durumda. Bu gün

akaryakıttaki zamları kimse hafife almasın. Akaryakıta gelen zam, sizlerin evlerinizdeki bu gün

gıdanın nakliyesinde kullanıldığı için her gün gıdanın fiyatları yükseliyor. Evinizdeki

mobilyanın evinizdeki, kullandığınız birçok araç gerecin, sanayicinin kullandığı mazotun

sürekli maliyetleri etkilediğini artık marketlerde pazarlarda sokakta her yerde görüyoruz.

Yapılan bu zamların bizim tüketimlerimizdeki maliyetini yadsımayalım.” ifadelerini kullandı.

DEPOYU FULLEMEK İMKÂNSIZ OLDU

Kazım Yücel, “Bu gün vatandaş belki eskisi kadar yoğunlukta akaryakıt istasyonlarına geliyor

gibi görünüyor bir hareketlilik var ama bunun sebebi şu eskiden deposunu dolduranlar artık

200 liralık yakıt alıyor, eskiden 200 liralık alanlar artık 50 liralık 100 liralık akaryakıt alıyor.

Yani sık sık akaryakıt istasyonuna gelmek zorunda kalıyorlar. Akaryakıtın artışı unutmayın ki,

gıdadan tekstile, mobilyaya insanoğlunun tükettiği her noktaya sirayet ediyor. Bu gün ki

maliyetlerle artık vatandaş bunalmış durumda. Akaryakıt fiyatları bizim canımızı yakıyor.

Vatandaş istasyona geliyor 4-5 litre benzin yada mazot alıyor, bir hareketlilik görünüyor ama

hiç kimse artık deposunu kolay fulleyemiyor.” sözleriyle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara

tepkisini gösterdi.

