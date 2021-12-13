Meclis Üyesi Yücel'den akaryakıt fiyatlarına tepki

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, son zamanlarda  gelen zamlarla çift rakamlara ulaşan akaryakıt fiyatlarına bir akaryakıt istasyonunun önünde tepki gösterdi. Yücel, 'Akaryakıta gelen zamlar artık vatandaşı bıktırdı' dedi. 

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  • Güncelleme: 13.12.2021 09:35
Meclis Üyesi Yücel'den akaryakıt fiyatlarına tepki
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, son zamanlarda  gelen zamlarla çift rakamlara ulaşan akaryakıt fiyatlarına bir akaryakıt istasyonunun önünde tepki gösterdi. Yücel, "Akaryakıta gelen zamlar artık vatandaşı bıktırdı" dedi. 

BEN HEP 50 LİRALIK ALIYORUM 

Kazım Yücel, “Değerli Kayserili hemşerilerim, akaryakıt fiyatlarına gelen 
zamlar artık vatandaşı bıktırdı. Vatandaş hani derdi ya 'Her zaman 50 liralık alıyorum' diye 
artık 50 liraya da 4 litre benzin alabiliyor. Akşam aldığıyla sabah tekrar işine gitmeden benzin 
almak zorunda kalıyor. Yani kısacası o tür konuşan fanatiklere 50 liranın hiçbir şey ifade 
etmediği söylemek lazım.” dedi. 

BENZİN 10,50 - MAZOT 10,50 

Yücel, “Akaryakıta gelen zamlarla çift haneli rakamlara ulaşan fiyatlarla artık 10,50’ye benzin, 
10,50’ye mazot gibi rakamlarla vatandaş deposunu doldurmak zorunda. Bu bulunduğumuz 
istasyonda kendi maliyetlerinden satarak mazotta 10,50 olması gerekirken 9,99’a, gazı da 
8,30 olması gerekirken 7,99’a çekmiş. Kendi karlarından vaz geçmiş durumda. Bu gün 
akaryakıttaki zamları kimse hafife almasın. Akaryakıta gelen zam, sizlerin evlerinizdeki bu gün 
gıdanın nakliyesinde kullanıldığı için her gün gıdanın fiyatları yükseliyor. Evinizdeki 
mobilyanın evinizdeki, kullandığınız birçok araç gerecin, sanayicinin kullandığı mazotun 
sürekli maliyetleri etkilediğini artık marketlerde pazarlarda sokakta her yerde görüyoruz. 
Yapılan bu zamların bizim tüketimlerimizdeki maliyetini yadsımayalım.” ifadelerini kullandı. 

DEPOYU FULLEMEK İMKÂNSIZ OLDU 

Kazım Yücel, “Bu gün vatandaş belki eskisi kadar yoğunlukta akaryakıt istasyonlarına geliyor 
gibi görünüyor bir hareketlilik var ama bunun sebebi şu eskiden deposunu dolduranlar artık 
200 liralık yakıt alıyor, eskiden 200 liralık alanlar artık 50 liralık 100 liralık akaryakıt alıyor. 
Yani sık sık akaryakıt istasyonuna gelmek zorunda kalıyorlar. Akaryakıtın artışı unutmayın ki, 
gıdadan tekstile, mobilyaya insanoğlunun tükettiği her noktaya sirayet ediyor. Bu gün ki 
maliyetlerle artık vatandaş bunalmış durumda. Akaryakıt fiyatları bizim canımızı yakıyor.
Vatandaş istasyona geliyor 4-5 litre benzin yada mazot alıyor, bir hareketlilik görünüyor ama 
hiç kimse artık deposunu kolay fulleyemiyor.” sözleriyle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara 
tepkisini gösterdi.
 

Kurumsal Haber

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