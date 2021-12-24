Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)30. yaş gününü kutladı.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 15:42
Mazlumder, 30 Yıldır mazlumların yanında
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)30. yaş gününü kutladı.

1991 yılında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan istişareler sonucu 50'ye yakın Türkiye insanının onayı ile Ankara'da kurulan MAZLUMDER, bugün doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok ilde şubesi, temsilciliği ve destekçisi olan, Türkiye'nin vicdanını temsil eden bir insan hakları kuruluş olarak faaliyetlerini yürütüyor.

2017'ye kadar merkezi Ankara olan MAZLUMDER, Ankara'da yapılan olağanüstü genel kurul sonrasında merkezini İstanbul'a taşınmış ve oradan idare edilmeye başlanmıştır.

Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana, mazluma kimliği sorulmaz, sloganları ile Hazreti Peygamberin Hılful Fudul (Erdemliler İttifakı) prensiplerini kendine ilke edinerek insan hakları için mücadelesini sürdüren, bu uğurda kınayıcının kınamasından korkmamayı düstur edinen MAZLUMDER, 30 yıldan bu yana mücadeleye devam ediyor.

18 Aralık 2021 Cumartesi günü MAZLUMDER, İstanbul'da Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 30. yıl sebebiyle güzel bir etkinlik düzenledi. Vefa Günü teması ile düzenlenen etkinlikte MAZLUMDER’e 30 yıldan bu yana hizmet veren dostları ile röportajlar yapıldı, onlara plaketler takdim edildi, tiyatro gösterileri, fotoğraf sergisi ve Ömer Karaoğlu konseri ile anlamlı bir program ortaya kondu.

Kalabalık bir davetli grubu (Çoğunluğu sivil toplum temsilcileri, üye ve gönüllülerden oluşan) Ankara, Adana ve Kayseri şubelerinden gelen yöneticiler tarafından takip edilen programda geçmiş unutulmadı, geleceğe azimle yürüme iradesi ortaya kondu.

Kuruluş dönemine emek verenlerin unutulmadığı, plaketle ödüllendirildiği programda Kayseri Şubesinin 1998 yılında kuruluşuna emek veren Prof. Dr. Nihat Bengisu, Avukat Kadir Hikmet Beyazıt ve Mehmet Hüsrevoğlu plaket takdim edilenler arasında yerlerini aldılar.

Şube Başkanı Ahmet Taş, yönetim kurulu üyeleri Adnan Evsen, Uğur Dursun ve Avukat Abdullah Kaya ile birlikte birkısım üyeler de programa katıldı.
 

Kurumsal Haber

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