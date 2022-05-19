Mazgalı kaldırdı, bekçilerle karşılaştı

Kayseri’de bir binanın bodrum katına giren hırsız, kaçmak için girdiği havalandırma boşluğundaki mazgalı kaldırınca bekçilerle karşılaştı. Zanlının kıskıvrak yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Alp Sokak’ta dün gece meydana gelen olayda 2 hırsız, binanın bodrum katına girdi. Bina sakinlerinin durumu fark ederek polisi araması üzerine apartmana polis ve bekçiler sevk edildi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli ekipleri görünce kaçarken, bodrum katta kalan şahısta yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı. Havalandırma penceresinden kaçmaya çalışan hırsız boşlukta sıkıştı. Mazgalı kaldırarak kaçmaya çalışan şüpheli, durumu fark eden bekçilerle karşılaştı. Bekçiler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Kelepçelenen zanlı ekipler tarafından karakola götürüldü. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.