Maymun çiçeği vaka sayısı 5'e yükseldi

Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski bulunmadığını söyledi.

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  • 02.08.2022 12:34
  • Güncelleme: 02.08.2022 12:34
Maymun çiçeği vaka sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakaları, koronavirüs salgını ve sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili sorulara cevap verdi. Bakan Koca, Türkiye’deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin, şöyle konuştu: “Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlık durumları iyi, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni, kapalı ortamda çok yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır.” 

KORONAVİRÜS SALGINI ve HATIRLATMA AŞILARI

Koronavirüs salgınıyla ilgili de Bakan Koca, Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu ancak daha hafif septomlarla görüldüğünü anlattı. Koca, ileri yaşta ve kronik hastalar başta olmak üzere herkesin hatırlatma doz aşılarını olmaları çağrısında da bulundu. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI
 
Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili soruya da yanıt veren Bakan Koca, “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” diye konuştu.

1ha

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