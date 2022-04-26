Maske takma zorunluluğu 2 yer dışında kaldırıldı

Pandeminin son Bilim Kurulu toplantısı sağlMaske takma zorunluluğu 2 yer dışında kaldırıldı

ık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası kurul üyeleri aldıkları yeni kararlarla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurulda alınan kararları duyurdu. Herkesin merakla beklediği maske zorunluluğun kapalı alanlarda da sona erdiğini açıkladı. Maske zorunluluğun iki alanda devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Maske kullanma zorunluluğu sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edecek” dedi.