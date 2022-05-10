Mart ayında işsizlik oranı arttı

Mart ayında işsiz sayısı 153 bin kişi artarak işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan yükselişle yüzde 11,5'e çıktı. 

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  • 10.05.2022 11:48
  • Güncelleme: 10.05.2022 11:48
Mart ayında işsizlik oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre işsiz sayısı 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi.

‘MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,5 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ’
 
Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

‘MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,5 OLDU’
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4 iken kadınlarda yüzde 29,0 olarak gerçekleşti.

1ha

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