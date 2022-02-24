Market önünde indirim kuyruğu
Kayseri'de sıvı yağda indirim yapan market önünde vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren uzun sıra oluşturdu.
- 24.02.2022 11:00
- Güncelleme: 24.02.2022 11:00
Piyasayı dengelemesi için Tarık Kredi Kooperatifi tarafından yurdun birçok kentinde açılan Kooperatif Marketlerde, 5 litrelik sıvı yağda indirim yapıldı. Ortalama 120 – 130 liradan satılan yağ, kooperatif markette 92,5 liraya düşürüldü.
Yağ indirimini duyan vatandaşlar İstasyon Caddesi’nde bulunan market önünde uzun sıra oluşturdu. İndirim kuyruğu, market açılmadan oluşmaya başladı. Yaklaşık 25 lira daha düşük fiyattan yağ almak isteyen vatandaşlar arasında, zaman zaman da sıra kavgası yaşanıyor.
1ha
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