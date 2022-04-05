Mario Gavranovic: 'Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek, değerlendirmelerde bulundu.

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  • 05.04.2022 17:11
  • Güncelleme: 05.04.2022 18:18
Mario Gavranovic: 'Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek, değerlendirmelerde bulundu.

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalara devam eden takım oyuncuları, kötü gidişatın son bulmasını istiyor.

Kayserispor’un orta saha oyuncusu Ramazan Civelek, antrenmanda yaptığı açıklamasında, “5 haftadır istemediğimiz bir şekilde kötü gidişat var. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. 38 puanda kaldık ve bu hafta Göztepe ile oynayacağız. Onlar da içeride oynayacaklar. İyi bir taraftar destekleri var ve biz de oraya kazanmak için gideceğiz. Bir an önce kazanıp alt sıralarla bağlantımızı tamamen kesmek istiyoruz. Kupada da bir yarı final maçımız var ve oraya odaklanmak istiyoruz” dedi.

Öne geçilen maçlarda skoru korumaları gerektiğini söyleyen forvet oyuncusu Mario Gavranovic de, “Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç ve negatif bir durumun içerisindeyiz bir süredir. Son oynadığımız maçlar bizim adımıza iyi değildi ama bundan önceki maçlarda da öne geçmeyi bilmiştik. Ne yazık ki öne geçtiğimiz maçlarda skoru maç sonuna kadar korumayı beceremedik. Umuyorum ki önümüzdeki maçlarda ve özellikle bu Göztepe maçında durumu tersine çevirebiliriz. Her şeyden evvel önümüzdeki maçta agresifliğimizi göstererek, planımız dahilinde mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor ve sonucunda bu kez umut ettiğimiz puanları almak istiyoruz. Takımın gidişatı motivasyonla alakalı bir eksiklik değil bence çünkü biz motiveyiz ve kazanmak istiyoruz. Bu senenin başı itibari ile çok iyi bir serimiz vardı ama biliyorsunuz son 5 maçta istediğimiz gibi gitmedi maçlar ve skorlar lehimize olmadı. Biz oyuncular olarak sahada bizden ne isteniyorsa onu yapmakla mükellefiz. Arkamızda bıraktığımız5 maçlık kötü gidişatı bir kenara bırakırsak, sezon boyunca iyi geçirdiğimiz dönemler de var. Umuyorum ki bu gidişatı geride bırakarak ligin kalan kısmında mümkün olduğu kadar puan kazanmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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