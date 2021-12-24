Mame Thiam milli takım kadrosunda

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam milli takım kadrosuna dahil edildi.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 16:07
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam milli takım kadrosuna dahil edildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam milli takım kadrosuna dahil edildi.

Kayserispor’un golcü futbolcusu Mame Baba Thiam, Afrika Uluslar Kupası maçları için Senegal milli takım kadrosuna dahil edildi. 27 kişilik Senegal milli takım kadrosunda yer alan başarılı futbolcunun, kampa katılmak üzere Kayseri’den gitmesi halinde en az 3 müsabakada sarı kırmızılı formayı giyemeyeceği öğrenildi.

Mame Baba Thiam’ın yanı sıra Alanyaspor’da forma giyen Famara Diedhiou da, Senegal milli takım kadrosunda yer buldu.

İHA

Kayseri Gündem
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