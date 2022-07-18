Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

PAYLAŞ
  • 18.07.2022 11:24
  • Güncelleme: 18.07.2022 11:24
Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan ve birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, her yaştan vatandaşın akınına uğradı. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen vatandaşlar farklı bir hafta sonu geçirdi. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Pazara olan ilgiden memnun olan ürün satıcıları, tamamen el işi ürünlerin sunulduğunu ifade ederek herkesi pazara davet etti. Pazara gelen ve ürünlerden satın alan vatandaşlar da, organizasyonu çok beğendiklerini söyleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a böyle bir pazarı ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Başkan Büyükkılıç, YKS şampiyonlarını tebrik etti

Kayseri saldırısının davası ertelendi

Kayseri saldırısının davası ertelendi

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir'den ihale

Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

Çocuk hırsızlar güven timinden kaçamadı

Kick Boksçular 15 Temmuz kupasında mücadele etti

Kick Boksçular 15 Temmuz kupasında mücadele etti

YRP'li Önder Narin: 'Vatandaşlarımız salondan çıkarken 'evet benim bu partiye oy vermem lazım' diyecekler'

YRP’li Önder Narin: “Vatandaşlarımız salondan çıkarken ‘evet benim bu partiye oy vermem lazım’ diyecekler”

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Erhan Özhan: 'Mezarlık alımı ücretsiz olmalı'

İYİ Partili Erhan Özhan: ‘Mezarlık alımı ücretsiz olmalı’

Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzine 1 liraya yakın indirim bekleniyor

DAHA FAZLA
Sarraf Gülderdi: 'Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı'

Sarraf Gülderdi: “Tatil sonrası Euro değer kazanmaya başladı”

Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

Aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı

Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Güven timlerinden uyuşturucuya geçit yok

Başsavcı Korkmaz göreve başladı

Başsavcı Korkmaz göreve başladı

KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'

KTO Başkanı Gülsoy: 'Kayseri OSB ile gurur duyuyoruz'