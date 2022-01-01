Lokantacılar ve Pastacılar Odası Genel Kurula gidecek

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Olağan Genel Kurulu 29 Ocak’ta yapılacak.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak Cumartesi Günü yapılacak. Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda yapılacak olan kurul saat: 10.00’da başlayacak. Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, 5 Şubat Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.