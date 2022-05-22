Liselerarası Türkiye Atletizm Şampiyonası Kayseri’de yapılıyor

Dün başlayan ve bugün sona erecek olan yarışlara yaklaşık bin sporcu katıldı. Öğleden önce küçükler ve minikler yaş kategorisinin mücadele ettiği yarışlarda öğleden sonra gençler yaş kategorisi sporcular mücadele ediyor. Burada baraj geçen sporcular Dünya ve Avrupa Şampiyonası ile Gençler Dünya Şampiyonasında yarışma şansı elde edecek.

KEMAL KOYUNCU: EKSİKSİZ BİR ORGANİZASYON OLUYOR

Kayseri Atletizm İl Temsilcisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Kemal Koyuncu, 1HA’ya özel açıklamalarda bulundu. Kemal Koyuncu açıklamasında, “Liselerarası Gençler A ve B Kategorisi Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bin sporcu yarışıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından eksiksiz bir organizasyon oluyor. Yarışmalarda planlanan dereceler ile gereken dünya dereceleri ve Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezleri (TOHM) Atletizm barajları da belirleniyor. Burada Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası ve U21 Gençler Avrupa Şampiyonası barajları buralardan belirlenecek” ifadelerini kullandı.