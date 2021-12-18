'Kutlu dağ Erciyes' kitabı tanıtıldı

Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında Yazar Halit Erkiletlioğlu ile birlikte hazırlayıp bastırdığı 'Kutlu Dağ Erciyes' kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. 

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 18.12.2021 09:26
'Kutlu dağ Erciyes' kitabı tanıtıldı
Melikgazi Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında Yazar Halit Erkiletlioğlu ile birlikte hazırlayıp bastırdığı ‘Kutlu Dağ Erciyes’ kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. 

Programın Yazar Halit Erkiletlioğlu ile Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın söyleşi ile daha da renklendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin değerlerini geleceğe aktarmaya devam ediyor. Halit Erkiletlioğlu Ağabey ile hazırladığımız bu güzel kitabın tanıtımını yaptık. Ardından Halit Erkiletlioğlu ile Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın söyleşisini dinledik. Kayseri’nin kültür varlıklarını yaşatmak, değerlerini geleceğe taşımak için Halit Erkiletlioğlu, Mehmet Çayırdağ Abimiz ve Prof. Dr. Osman Özsoy ile ‘Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu’nu hayata geçiriyoruz. Tarihi kültür varlıklarını tespit etmek, onları tanıtmak, ayağa kalkmasını sağlamak,  aynı zamanda da tarihe damgasını vurmuş atalarımızı en iyi şekilde kitaplaştırmak, arşivlerini oluşturmak ve vatandaşlarımıza aktarmak için güzel çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda verdikleri destekler için teşekkür ederim. Halit Erkiletlioğlu Ağabeyimize hazırladığı bu güzel kitaptan dolayı teşekkür ederim.  Erciyes en yakışıklı dağlardan bir tanesi. Kültür çalışmalarımız yeni programlarla devam edecek. Başta yazarımız Halit Erkiletlioğlu olmak üzere bu güzel projede emeği geçen herkese ve programımıza katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

AK Parti'li Özhaseki: 'Kemal bey biraz sabrederse 1-1.5 sene sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner'

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Sosyal sorumluluk alanına örnek proje

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ'de Kutlandı

Uluslararası Göçmenler Günü AGÜ’de Kutlandı

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

DAHA FAZLA
21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Erciyes'te kayak sezonu açıldı

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin'

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu