Haberler / Gündem / Kurtsoy: '28 Şubat post modern darbeyi bin yıl geçse de unutmayacağız' Kurtsoy: '28 Şubat post modern darbeyi bin yıl geçse de unutmayacağız' PAYLAŞ 28.02.2022 14:25 Güncelleme: 28.02.2022 14:25 1ha Etiketler 28 şubat kayseri son dakika HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Kurtsoy: “28 Şubat post modern darbeyi bin yıl geçse de unutmayacağız” Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz' Kırsalda özverili kış çalışması Başkan Palancıoğlu'ndan vatandaşlara çay ikramı Başkan Gülsoy: 'Yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablodur, kaliteli bir büyümedir' Büyükkılıç KAYSAV Olağan Genel Kurulu'na katıldı Çok Okunanlar 1 Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar 2 Adem Özbek hayatını kaybetti 3 Dürüm fiyatları güncellendi 4 Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı 5 Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var” 6 Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis Kayseri’de avcılar denetlendi DAHA FAZLA Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası maçını Halil Umut Meler yönetecek Altın ve döviz kurlarında dalgalanma Kayseri'de askıda meyve sebze uygulaması Talas Belediyesi 'acı gün'de de dost: Cenaze evine kıymalı ikramı Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nden Afganistan Programı