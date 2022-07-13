Kurban Bayramı'nda acı bilanço: 31 can kaybı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- 13.07.2022 11:19
- Güncelleme: 13.07.2022 11:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arefe günü ve Kurban Bayramı boyunca trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından acı bilançoyu paylaşan Süleyman Soylu, “Ülke geneli son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15. Kurban Bayramı’nda, Arefe günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun” açıklamasında bulundu.
1ha
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