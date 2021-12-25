Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü programı kapsamında Sivas'ta Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

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  • Güncelleme: 25.12.2021 16:40
Kur'an-ı Kerim'i en güzel okumak için yarıştılar
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü programı kapsamında Sivas'ta Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü programı kapsamında Sivas’ta Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında "Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ülkü İmam Hatip Ortaokulu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen yarışma programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Şube Müdürü Bekir Dal, il protokolünün önde gelen isimleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Evlatlarımız tilavetleriyle manevi duygularımızı zirveye taşıdılar. Hepsinin ağzına ve yüreklerine sağlık, geleceğin imam-hatip ve hafızları olma yolunda hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışma jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi. Lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmada birinci; Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Şükrü Kocaman, ikinci; Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emir Duman, üçüncü; Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Dinç oldu.

Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ise birinci; Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Kulaksız, ikinci; Ülkü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Zor, üçüncü ise Şarkışla 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Tabsho oldu.

Yarışma sonrasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

İHA

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