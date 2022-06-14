Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin TL ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 TL cezai işlem uygulandı.

PAYLAŞ
  • 14.06.2022 09:31
  • Güncelleme: 14.06.2022 10:47
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin TL ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğince il merkezinde bulunan umuma açık işyerlerinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara operasyon düzenlendi. Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi üzerinde bulunan bir adreste kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 5 bin 457 TL para cezası uygulanırken işyerini çalıştıran şahsa da ’Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan

Sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

Ekiplerce Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan ruhsatsız bir işyerinde yapılan operasyonda ise 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. İşyerini çalıştıran şahsa ’Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye de Kabahatler Kanunu gereğince toplam 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Her iki kumar olayında toplam 7 şahsa 12 bin 773 TL para cezası uygulandı ayrıca oyun masalarından ele geçirilen toplam 340 TL para da birimlere teslim edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in konservatuar yaz kursları başladı

Büyükşehir'in konservatuar yaz kursları başladı

Büyükşehir'den 13 ilçeye 6,5 milyon TL'lik ek destek

Büyükşehir'den 13 ilçeye 6,5 milyon TL'lik ek destek

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin TL ceza

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

İYİ Partili Yücel: 'Banliyö tren hattı neden tamamlanmadı?'

İYİ Partili Yücel: “Banliyö tren hattı neden tamamlanmadı?”

CHP'li Özgür Özer: 'Herkes hakkıyla hobi bahçesi sahibi olmak istiyor'

CHP’li Özgür Özer: “Herkes hakkıyla hobi bahçesi sahibi olmak istiyor”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi

Sıfır Atık Festivali'nde 50 belediye Melikgazi modelini dinledi

Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Çanakkale gezisi için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

DAHA FAZLA
İsa Yusuf Alptekin Parkı yepyeni yüzüyle Belsin'e hizmet etmeye başladı

İsa Yusuf Alptekin Parkı yepyeni yüzüyle Belsin'e hizmet etmeye başladı

Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı

Kayseri'de jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü kutlandı

İtfaiye aracı ve otomobil çarpıştı: 3 ölü

İtfaiye aracı ve otomobil çarpıştı: 3 ölü

Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri' sürüyor

Büyükşehir'in Gençlik Merkezi'nde 'Tecrübe Paylaşım Etkinlikleri' sürüyor

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi