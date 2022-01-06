Kültür Bakanlığından Niğde Belediyesi'ne destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesi ve diğer kültürel projelerle ilgili görüştüğü bakandan tam destek aldı.

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  • 06.01.2022 15:41
  • Güncelleme: 06.01.2022 15:41
Kültür Bakanlığından Niğde Belediyesi'ne destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesi ve diğer kültürel projelerle ilgili görüştüğü bakandan tam destek aldı.

Geçtiğimiz günlerde Niğde’ye gelen ve Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesini yerinde inceleyen Bakan Ersoy; “Kale bölgesine yapılan çalışma gerçekten başarılı bir çalışma. Biz orayı hızlandırma kararı aldık. Bakanlığımıza ait yapılar var, hem oradaki proje ile ilgili kurum kararlarının hızlandırılması hem de bakanlığımıza ait binaların restorasyonu ve projeye uygun bir şekilde işlenmesi konusunda mutabık kaldık. İnşallah projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için üzerimize ne düşüyorsa bizde yapacağız” dedi. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Kendisiyle Niğde’mizi ziyaret ettiklerinde planladığımız projelerimiz ve taleplerimiz başta olmak üzere dört koldan Niğde’mize neler yapabileceklerimizi konuştuk. Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projemiz ilgili bakanımızdan tam destek aldık. İnşallah ilerleyen günlerde gerek Kale ve Çevresi Kentsel Yenileme ve Koruma Projesi gerek Kent Müzesi gerekse diğer taleplerimizle ilgili müjde vermeye devam edeceğiz. Başkentimize her ziyaretimizde heybemizi doldurarak dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sayın bakanımıza ilgisinden ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

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