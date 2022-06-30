Kültepe Kaniş Karum'da kazılar yeniden başladı

Kayseri'nin önemli kazı alanlarından Kültepe Kaniş Karum'da yeni dönem kazı çalışmaları Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde yeniden başladı.

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  • 30.06.2022 16:35
  • Güncelleme: 30.06.2022 16:35
Kültepe Kaniş Karum'da kazılar yeniden başladı

Kocasinan ilçesinde yer alan Kültepe Kaniş Karum bölgesi hem antik kent özelliği hem de ören yeri olmasıyla kültürel miras özelliği taşıyor. Kültepe, 2014 yılından bu yana Türkiye’deki Dünya Mirası Alanları Geçici listesinde yerini aldı. Kazılarda bulunan tabletler Kayseri’nin ticari önemini ve geçmişini aydınlatan birer tarihi vesika niteliği taşıyor. Kültepe Kaniş Karum bölgesindeki tarihe ev sahipliği yapan harabe saray ve yapılar da önem arz ediyor. 2022 yaz sezonuna kazı çalışmaları Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu öncülüğünde yeniden başladı. Yaklaşık 20 gündür devam eden çalışmalara, yabancı uyruklu arkeoloji uzmanları da destek veriyor. 

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kulakoğlu, “Bu seneki kazılarımız hem tepede hem Karum dediğimiz aşağı şehirde sürdürülecek. Çalışmalarımızın elbette belli hedefleri var, durup dururken kazmıyoruz. Bir sorunumuz var ve o sorunlarımızı çözmek için kazılarımız yapılıyor. O sorunlarımızdan bir tanesi bizim 2010 tarihinden beri çalışmakta olduğumuz anıtsal bir yapı var” diye konuştu.

İlk anıtsal yapının Asurlu tüccarlar bölgeye gelmeden önceki döneme tekabül eden yapı olduğunu belirten Kulakoğlu, “İkincisi geçen yıl bir yapı içerisinde aslan kemikleri bulmuştuk. Bu sene de yine o yapı içinde çalışmaya devam ediyoruz. Halen de bu yapılan çalışmalarda yeni kaplar, hayvan kemikleri çıkıyor. Diğer taraftan da aslında Karum’da yani o tüccarlar mahallesinde de çalışmak istiyoruz ama zaman ve bütçe yeter mi artık bunlar zamanla çözülecek konular” ifadelerini kullandı.

Kulakoğlu, Kültepe Kaniş Karum’da bulunan çalışmalardan elde edilmiş eserlerin büyük bir titizlikle toparlandığını ve her birinin ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı.

1ha

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