Kültepe eserleri dijital müzeye aktarılıyor

Kayseri Kültepe'deki eserlerin dijital ortama aktarılması için üzerinde çalışılan projede sona gelindi.

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  • 05.05.2022 13:58
  • Güncelleme: 05.05.2022 13:58
Kültepe eserleri dijital müzeye aktarılıyor

  Kültepe’de çıkan eserler ve belgeler dijital ortamda sergilenecek.
BEL-SİN Vakfı başkanlığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve the Weg of the Trachian" isimli Bulgar Vakfı ile yapılan ‘Kültepe kazısı belge ve objelerin dijitalleştirilmesi’ projesinde sona gelindi. 1.5 milyon lira değerindeki proje bugün Maliye Bakanlığı yetkililerince yapılan rutin denetimlerde önemli bir aşama tamamlandı. 
Yaklaşık 7 ay süren proje onaylandı, Maliye Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan denetimlerden başarıyla geçildi. Önümüzdeki aylarda Kültepe’de çıkan eserler ve belgeler dijital ortama aktarılacak. Böylece Kültepe, dijital müze şeklinde gezilecek.
‘KÜLTEPE TÜM DÜNYAYA DİJİTAL ORTAMDA AÇILMIŞ OLACAK’
Belsin Vakfı Başkanı Halit Erkiletlioğlu ise konuyla ilgili, "Projemiz Avrupa birliği tarafından onaylandı. Uygulama kısmında devam ediyoruz. Ağustos ayında proje sonlanacak. Böylece Kültepe tüm dünyaya dijital ortamda açılmış olacak. Emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesine, Memduh Başkan'a, Hamdi Elcuman'a, Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'na, Ankara Üniversitesi'ne ve adı geçen Bulgar Vakfı'na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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