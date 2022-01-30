Kubilay Söyler: 'Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler ekmeksiz kalır'

Kayseri OSB'deki bir fabrikayı ziyaret eden Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Kubilay Söyler ve parti heyeti, burada fabrika işletmecileri ve çalışanları ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Fabrika sahipleri, tesisin cumartesi öğleden sonra tatile girdiğini, pazar günü çalışmaları gerekirken çalışamadıklarını, pazartesi günü de doğalgaz kesintisinin devam ettiğini belirtti.

Memleket Partisi Kayseri İl Başkanı Söyler, aileleriyle birlikte 400 bin kişinin buradan geçimini sağladığını anımsattı. Söyler, "Kayseri OSB'de 100 bine yakın işçi çalışıyor, bunu 4 ile çarptığınız zaman 400 bin kişi Kayseri OSB'den ekmek yiyor. OSB'de 3 gün elektriği kesildiğinde, doğalgazı yüzde 40 seviyesine indirildiğinde çalışanlar ve fabrikatörler, yaptıkları işleri yetiştirmede zorlandılar. Bu da yetmiyormuş gibi pazar ve pazartesi günleri doğalgazı sadece ısıtmada ve mutfakta kullanabilecekler. Kışın geleceği ve enerjinin lazım olacağı belliydi. Bu kadar tedbirsiz ve duyarsız davranılmaz" diye konuştu.

"İŞÇİ BUNLARIN HESABINI SANDIKTA SORAR"

Hiçbir fabrikanın ödemeleri aksamaz ve işçi çıkartma yoluna gitmemesini temenni eden Kubilay Söyler, "OSB Müdürlüğünün gerekli adımları attığını düşünmüyorum. Tüm muhalefet partilerinin, odaların, derneklerin Kayseri'de bulunup Kayseri'ye sahip çıkması lazım. Çünkü Kayseri bir sanayi ve işçi kentidir. Kayseri OSB sekteye uğrarsa işçiler, çocuklar, anneler aç ve ekmeksiz kalır" şeklinde konuştu.

İhracat ve döviz gelirleriyle ilgili de konuşan Söyler, "Kayseri OSB'de üretim duruyorsa döviz akışı durur, satış durur. Önlem alamazsak, geçtiğimiz yıllardaki başarılarımızı elde edemezsek bunların hepsi işçiye yansır. İşçi, canının yandığı yerde bunların hepsinin hesabını sandıkta sorar" ifadelerini kullandı.