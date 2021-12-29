KTO Karatay Üniversitesinde Dünya Arapça Günü kutlandı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 17:43
KTO Karatay Üniversitesinde Dünya Arapça Günü kutlandı
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi.
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Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından "Dünya Arapça Günü Etkinliği" düzenlendi.

KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen ‘Dünya Arapça Günü’ etkinliğine, KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda misafir katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Arapçanın dünyadaki yeri ve önemine vurgu yaparak, “Arapça, günümüz itibariyle sadece dini terminolojide değil; sanat, kültür, edebiyat, medya gibi pek çok alanda dünyanın önde gelen dillerinden biridir. Tüm lehçeleri ile birlikte 22’den fazla ülkede 420 milyonu aşkın konuşanı olduğu tahmin edilmektedir. Arapça Müslüman ülkelerin aynı zamanda müşterek dilidir” dedi.

“Arapça, biz Müslümanlar için oldukça anlamlı bir dildir”

Arapçanın dünyada bilimin, kültürün ve sanatın önemli bir alanını oluşturduğunun altını çizen Çelik, “Arapça, biz Müslümanlar için de oldukça anlamlı bir dildir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah ‘Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik’ şeklinde buyurmaktadır. Arapça bilimin, sanatın, manevi iklimin dilidir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Arapça Günü münasebetiyle tertip edilen bu etkinliğin hayırlı olmasını temenni ediyor, başta akademisyenlerimiz olmak üzere öğrencilerimize, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

KTO Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tacittin Uzun, yaptığı konuşmada, Arapçanın özgün bir bakış açısıyla öğrenilmesine dair önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Prof. Dr. Uzun, “Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde Arapça yazılmış olan materyallerin nasıl çevrileceği ve Arapça yapılan bir konuşmanın başka bir dile nasıl tercüme edileceği konularında eğitim veriyoruz. Çeviri Laboratuvarı’mızda uygulama yapma imkanına sahip olan öğrencilerimiz, düzenlenen yüz yüze ve çevrimiçi konferanslarla Arapçayı daha yakından tanımaktadır” şeklinde konuştu.

‘Dünya Arapça Günü’ etkinliği kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri bir yandan Kahire Fişavi Kahvehanesi’nde Mehmet Akif Ersoy, Halil Cibran ve Ahmet Şevki’nin sohbetini canlandırdı diğer yandan sunumlarla Emir Celaleddin Karatay, Sultan Alparslan, Nene Hatun, Abdülhamıd Han ve Şems-i Tebrîzi’yi anlattı.

Program, ney dinletisinin ardından, 1.,2.,3. ve 4. sınıflardaki en iyi not ortalamasına sahip olan öğrenciler ile en iyi Arapça kompozisyon ve şiir yazan öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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