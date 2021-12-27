KTO Başkanı Gülsoy: Zorlukları beraber aşacağız

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, kentte faaliyet gösteren bankaların bölge müdürleri ve kurumsal şube müdürleri bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomiye destek paketini ve piyasaları değerlendirdi.

Başkan Gülsoy, “Türk Lirasına güven tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımlar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi. Banka Müdürleri de “Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vatandaşa güven verdi. TL’ye dönüşte müthiş bir talep var. Gerekli desteği vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, pandemi koşulları nedeniyle bir araya gelemedikleri bankaların bölge müdürleri ile kurumsal şube müdürlerini yemekli toplantıda ağırladı.

Ekonomiye destek paketini değerlendirmek için samimi bir ortamda Banka Müdürleri ile bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Gülsoy, “ Döviz kurlarında aşırıya kaçan olağanüstü yükselişler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu ekonomiye destek paketi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir. Yeni ekonomi modeline güveniyoruz. Yeter ki dirayetli bir şekilde duralım. Su akar yolunu bulur. Bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz. Yıllardır bu tür oyunları çok gördük. İçten ve dıştan soroslar, lawrenceler ve çin çaşıtları hiç bitmedi. Onun için dikkatli olmalıyız. Bu zorlukların altından kalkacağımıza hep birlikte bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bunu da devletimiz, milletimiz, bankalarımız ve reel sektörümüzle omuz omuza vererek beraberce başaracağız." dedi.

“FİNANS SEKTÖRÜ İLE REEL SEKTÖR ET VE TIRNAK GİBİ BİRBİRİNİN VARLIK SEBEBİDİR”

Banka Müdürleri ile sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya geldiklerini ifade eden Gülsoy, “Finans sektörü ile Reel Sektör et ve tırnak gibi birbirinin varlık sebebidir. Birbirinden kopması da mümkün değildir. Birbirimize ihtiyacımız var. Siz de biz de müşteri odaklı çalışıyoruz. Sizlerden istirhamımız, iş insanlarına zorluk çıkarmadan bu süreçte elinizden gelen yardımı göstermeniz. Bu ülke, vatan ve bu devlet bizim. Allah devletimize zeval vermesin. İnanın devlet varsa biz varız. Hep birlikte, birbirimize destek olarak bu süreçten alnımızın akı ile çıkalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. ” ifadelerini kullandı.

“TÜRK LİRASINA MÜTHİŞ BİR TALEP VAR”

Banka Müdürleri de zamanlama açısından anlamlı bir toplantıda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gülsoy’a teşekkür ettiler.

Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini belirten Banka Müdürleri şunları söyledi;

“Bu tarz dalgalı dönemler yaşanabiliyor. Bunlar geçirdiğimiz, yaşadığımız süreçler. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yeni ekonomi modeli sonrası Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vatandaşlarımıza güven verdi. Türk Lirasına dönüş hızlandı.

Bireysel müşterilerimizden yoğun talepler almaktayız. Müthiş bir talep var diyebiliriz. Telefonlarımız kilitleniyor. ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur verilmesi ve bu işlem sonucunda ortaya çıkabilecek kur farkının Türk lirası olarak ödenecek olması da ihracatçılarımıza güven veren bir yenilik oldu. Bu konuda da yoğun talepler ve telefonlar almaktayız. Bizlerde elimizden geldiği kadar iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. “

Samimi bir ortamda geçen toplantıya; Merkez Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Qnb Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türk Eximbank’tan Bölge Müdürleri ile Şube Müdürlerinin yanı sıra Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy ve Bankalardan sorumlu meslek komitesi üyeleri katıldı. Toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

