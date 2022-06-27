KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: 'Mali müşavirler enflasyon mağduru'

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, mali müşavirlerin enflasyon mağduru edildiğini söyleyerek, 'Hizmetlerin devamı için enflasyon farkı kadar ücret artışı yapılmalı' dedi.

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  • 27.06.2022 10:30
  • Güncelleme: 27.06.2022 11:19
KSMMMO Başkanı Ali Yedikaya: 'Mali müşavirler enflasyon mağduru'
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, mali müşavirlerin enflasyon mağduru edildiğini söyleyerek, “Hizmetlerin devamı için enflasyon farkı kadar ücret artışı yapılmalı” dedi.

Başkan Ali Yedikaya yaptığı açıklamasında şu İfadelere yer verdi:

“Mali Müşavirler mesleki faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan personel, kırtasiye, kira elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo ve benzeri giderlerinde yaşanan olağan üstü artışlardan dolayı, muhasebe bürolarının varlıklarını ve hizmetlerini devam ettirmekte zorlanmaktadırlar. Muhasebe bürolarının varlığını ve hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve devamı için asgari ücret tarifesinin artırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzde bir ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması o ülkede yaşayanların ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğine ve başarısına bağlıdır. Son dönemde fiyatlar genel seviyesindeki yüksek artıştan dolayı ücretlilerin yanı sıra serbest meslek mensupları da çok olumsuz etkilendi artan maliyetlerden dolayı geçmiş yılın enflasyon oranı ile gelecek dönem ücret tarifesi belirlenen Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler enflasyondaki artışın ve ortaya çıkan tahribatın en büyük mağduru haline geldiler. Enflasyonun yatırım, üretim, istihdam ve gelir dağılımındaki dengeleri bozucu etkilerinin yanı sıra ekonomide oluşturduğu belirsizlik de önemli sorunlardan biridir. Belirsizlik ve gelecek endişesi enflasyonu besleyen ve körükleyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Enflasyonist beklentilerin kırılması için belirsizlikleri ortadan kaldırmak güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturmak gerekiyor. Mali Müşavirlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve hizmetlerinin devamlılığı için enflasyon farkı kadar ücret tariflerinin artırılması gerekiyor.”

İHA

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