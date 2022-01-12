Kooperatif ve Birliklere 2 milyon avro'luk hibe desteği

Açılış konuşmalarında, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu ENHANCER Projesi’nin amaçları ve hedefleri ile ilgili bilgi verirken, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu FRiT fonları Program Yöneticisi Dimitrina Karayotova, kooperatiflerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, AB’nin kooperatiflere desteğinin gelecekte de devam edeceğini söyledi. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Filiz Alşaç ise kooperatif girişimciliğinin farklı alanlarda da uygulanması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

İstihdam ve ekonomik büyümeye katkı veren projeler seçilecek

ENHANCER Projesi İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı, Kooperatif ve kooperatif birliklerini güçlendirerek ve istihdam potansiyellerini artırarak Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Yerel Ev Sahibi Topluluklara istihdam yaratmayı amaçlıyor.

İstihdam ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilen projelerin başvurabileceği programda, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı, kadın/genç istihdamını artıracak ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin istihdamını artıracak projelere öncelik verilecek.

Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin illerinde kayıtlı kooperatif ve kooperatif birliklerine sağlanacak destek tutarı, toplam 2 milyon Avro olarak belirlendi. Bu kapsamda, proje başına 40 bin ile 300 bin Avro arası destek sağlanacak.

Son başvuru: 14 Mart 2022

İnsana yakışır ve kayıtlı istihdam fırsatlarının artmasına katkıda bulunan, iş ve işçi becerileri arasındaki uyumu iyileştiren, yeni çalışanlar istihdam eden, becerilerini geliştiren, sürdürülebilir işler aracılığıyla deneyimlerini artıran ve çalışanların kariyerine ve güvenilirliğine katkıda bulunan projeler için sağlanacak hibe desteği ile ilgili son başvuru tarihi, 14 Mart 2022 olarak belirlendi.

Hibe Programı’nın öncelikleri

Hibe programının öncelikleri şunlar: ( Önerilen projenin en az iki öncelikli alanı kapsaması gerekiyor)

• Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Yerel Ev Sahibi Topluluklar (Türk Vatandaşları) için sürdürülebilir istihdam yaratmak

• Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla, Geçici Koruma altındaki Suriyelileri Türkiye ekonomisine entegre etmek

• Kayıtlı ve insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak

• İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek

• Kaynak verimliliğinin artırılması ve yeni ortakların ve çalışanların işe alınması yoluyla, üretimi artırmak

• Yeni ortakların veya çalışanların işe alınması yoluyla, iş süreçlerini dijitalleştirmek

Başvuru sahipleri için koşullar:

Hibe desteğinden yararlanmak için ana başvuru sahipleri için koşullar şöyle:

• Yasal olarak bir kooperatif veya kooperatifler birliği olarak kayıtlı olması ve merkezlerinin hedeflenen illerde olması

• Daha önce ödenmemiş ve vadesi geçmiş borçları, vadesi geçmiş sosyal harçları ve vergi ödemeleri, temerrüde düşmüş kredileri olmaması

• Proje yönetme tecrübe ve kapasitesine sahip bir ekibinin olması

• Aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması

• Proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten (14.12.2021) itibaren en az 1 yıl önce kurulmuş olması

ENHANCER Projesi

ENHANCER Projesi kapsamında, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların (Türk Vatandaşları) girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasına ve etkin ve kapsayıcı hizmetler için yerel girişimcilik ekosistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor. Proje ile merkezi ve yerel düzeyde politika oluşturma, uygulama ve koordinasyon süreçlerine katkı sağlanması planlanıyor.

Bilgi ve başvuru için

Hibe desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html

Başvurular için link:

https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal

