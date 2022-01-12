Kooperatif ve Birliklere 2 milyon avro'luk hibe desteği

ICMPD tarafından yürütülen ENHANCER Projesi İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı Teklif Çağrısı'nı duyurmak üzere çevrimiçi düzenlenen toplantı yoğun bir talep gördü. Basın mensuplarının da yer aldığı ve 220 kişinin katıldığı toplantıda, kooperatif ve kooperatif birlikleri için toplam 2 milyon Avroluk destek için başvuru koşulları açıklandı. 

PAYLAŞ
  • 12.01.2022 16:56
  • Güncelleme: 12.01.2022 17:05
Kooperatif ve Birliklere 2 milyon avro'luk hibe desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Açılış konuşmalarında, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu ENHANCER Projesi’nin amaçları ve hedefleri ile ilgili bilgi verirken, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu FRiT fonları Program Yöneticisi Dimitrina Karayotova, kooperatiflerin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, AB’nin kooperatiflere desteğinin gelecekte de devam edeceğini söyledi. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Filiz Alşaç ise kooperatif girişimciliğinin farklı alanlarda da uygulanması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi. 

İstihdam ve ekonomik büyümeye katkı veren projeler seçilecek
ENHANCER Projesi İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı, Kooperatif ve kooperatif birliklerini güçlendirerek ve istihdam potansiyellerini artırarak Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Yerel Ev Sahibi Topluluklara istihdam yaratmayı amaçlıyor.

İstihdam ve ekonomik büyümeye katkıda bulunabilen projelerin başvurabileceği programda, toplumsal cinsiyet eşitliğine saygılı, kadın/genç istihdamını artıracak ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin istihdamını artıracak projelere öncelik verilecek. 

Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin illerinde kayıtlı kooperatif ve kooperatif birliklerine sağlanacak destek tutarı, toplam 2 milyon Avro olarak belirlendi.  Bu kapsamda, proje başına 40 bin ile 300 bin Avro arası destek sağlanacak. 
Son başvuru: 14 Mart 2022

İnsana yakışır ve kayıtlı istihdam fırsatlarının artmasına katkıda bulunan, iş ve işçi becerileri arasındaki uyumu iyileştiren, yeni çalışanlar istihdam eden, becerilerini geliştiren, sürdürülebilir işler aracılığıyla deneyimlerini artıran ve çalışanların kariyerine ve güvenilirliğine katkıda bulunan projeler için sağlanacak hibe desteği ile ilgili son başvuru tarihi, 14 Mart 2022 olarak belirlendi. 

Hibe Programı’nın öncelikleri
Hibe programının öncelikleri şunlar: ( Önerilen projenin en az iki öncelikli alanı kapsaması gerekiyor)
•    Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Yerel Ev Sahibi Topluluklar (Türk Vatandaşları) için sürdürülebilir istihdam yaratmak
•    Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla, Geçici Koruma altındaki Suriyelileri Türkiye ekonomisine entegre etmek
•    Kayıtlı ve insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak
•    İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek
•    Kaynak verimliliğinin artırılması ve yeni ortakların ve çalışanların işe alınması yoluyla,  üretimi artırmak
•    Yeni ortakların veya çalışanların işe alınması yoluyla, iş süreçlerini dijitalleştirmek

Başvuru sahipleri için koşullar:
Hibe desteğinden yararlanmak için ana başvuru sahipleri için koşullar şöyle:
•    Yasal olarak bir kooperatif veya kooperatifler birliği olarak kayıtlı olması ve merkezlerinin hedeflenen illerde olması
•    Daha önce ödenmemiş ve vadesi geçmiş borçları, vadesi geçmiş sosyal harçları ve vergi ödemeleri, temerrüde düşmüş kredileri olmaması
•    Proje yönetme tecrübe ve kapasitesine sahip bir ekibinin olması
•    Aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması
•    Proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten (14.12.2021) itibaren en az 1 yıl önce kurulmuş olması 

ENHANCER Projesi 

ENHANCER Projesi kapsamında, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların (Türk Vatandaşları)  girişimcilik faaliyetlerinin artırılmasına ve etkin ve kapsayıcı hizmetler için yerel girişimcilik ekosistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor. Proje ile merkezi ve yerel düzeyde politika oluşturma, uygulama ve koordinasyon süreçlerine katkı sağlanması planlanıyor. 

Bilgi ve başvuru için
Hibe desteği ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-.html
Başvurular için link:
https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal
 

Kurumsal Haber

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kızılay, Gönüllü Kuruluşları ağırladı

Kızılay, Gönüllü Kuruluşları ağırladı

Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim

Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında gergin seçim

Büyükşehir 2021'de kültür sanatın adresi oldu

Büyükşehir 2021'de kültür sanatın adresi oldu

Milletvekili Ataş'tan muayene ücreti zamlarına tepki

Milletvekili Ataş'tan muayene ücreti zamlarına tepki

Kayseri Şeker gıda sektöründe TSE Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk firma oldu

Kayseri Şeker gıda sektöründe TSE Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk firma oldu

Akay'tan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret

Akay'tan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyaret

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da defans oyuncusu Onur Bulut'tan büyük başarı

Kayserispor’da defans oyuncusu Onur Bulut’tan büyük başarı

Halıcılar Odası'nda Başkan Efilti güven tazeledi

Halıcılar Odası'nda Başkan Efilti güven tazeledi

DAHA FAZLA
Marangozlar ve Mobilyacılar Odası'nda Ercan Sarıkaya dönemi

Marangozlar ve Mobilyacılar Odası'nda Ercan Sarıkaya dönemi

Kayseri Barosu: Şiddete karşı karşı mücadelemiz sürecek!

Kayseri Barosu: Şiddete karşı karşı mücadelemiz sürecek!

Tehlikeli ve başıboş köpeklere Jandarma operasyonu

Tehlikeli ve başıboş köpeklere Jandarma operasyonu

OSB'den 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

OSB'den 'En iyi narkotik polisi anne' semineri

Turkovac mimarı Prof. Aykut hocaya bir ödül de TÜBA'dan

Turkovac mimarı Prof. Aykut hocaya bir ödül de TÜBA'dan