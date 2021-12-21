Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif üyeleri Kayseri Ticaret Mahkemelerinde borçlara itirazda bulunmuş ancak başvurular maalesef üyelerin aleyhine sonuçlanmaktadır.

2000 yılında kooperatif üyeliği başlayan bir kişi, 2010 yılına kadar aidatlarını düzenli olarak ödemiş, 2009 yılında Genel Kurul Kararı ile yönetim kuruluna kurada daireleri çıkan üyelerin kesin maliyetlerinin hesaplanarak tapularının verilmesi hususunda teklif verildiği, buna göre kesin hesapların çıkarıldığı, tapularını almak isteyen üyelerin bankalardan kredi çekerek bu maliyetleri yatırmak suretiyle tapularını kooperatiflerden aldıklarını ve üyelikten düşürülmek için istifa dilekçelerini kooperatife verdiklerini, tapuları verilen üyelerin, kesin hesap maliyetlerini yatırması sonrası kooperatif yönetim kurulunca istifaların onaylandığını, kooperatif karar defterine işlendiğini ve üyeliklerinin sona erdiğini biliyoruz. Ancak, şu anda birçok kişiye güncellenmiş borçlar gelmekte, kıt kanaat, dişinden tırnağından artırarak, borçlanarak ev sahibi olmak için sıkıntı çeken bu kişiler ve aileleri evlerini kaybetmek ile yüz yüze gelmiştir. Gelen bu borçları ödeyemeyen ailelere tahliye karaları gelmektedir. Başlarını sokacak bir ev sahibi olmak için elindeki avucundakini veren, bankalara borçlanan ve ev sahibi oldum diye şükreden bu mağdurlara “siz de 10 yıldır oturuyorsunuz kira ödemediniz ona sayın” diyerek adeta dalga geçilmektedir.

Bazı kooperatif zedeler, Sayın ÖZHASEKİ ile görüştüklerini kendisinin bu konu ile ilgileneceğini söylediklerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan randevu alındığını, sayın ÖZHASEKİ’nin danışmanı tarafından kendilerine bildirildiğini, 15 Kasım tarihinde bir heyet ile Ankara’ya giderek ilgililer ile görüştüklerini Çevre ve Şehircilik ilgilerin bu konunun önemli ve çözülmesi gerektiğini bu konu ile ilgili hemen bir müfettiş görevlendirileceğini söylemelerine rağmen şu ana kadar bir müfettiş görevlendirmediğini söylemektedirler.

Zamanın da bu tür kooperatifleri destekleyen ilgililerin bu konunun çözümü için derhal çalışma yapması gerekmekte ve bu mağduriyeti ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Söz verdikleri gibi derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmalıdır, ayrıca kooperatifler kanununda gerekli değişikliğin yapılması için de bir an önce gerekli çalışmalar yapılmalı ve zor günler geçiren ailelerin mağduriyetleri giderilmelidir.

