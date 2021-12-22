Kooperatif mağdurları Meclis'te

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de farklı kooperatiflerin üyeleriyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi. “Adaletin olmadığı yerde zulüm” başlar diyen Arık, tüm yükümlülüklerini yerine getiren kooperatif üyelerinin kooperatif yönetimleri ve müteahhitler eli ile mağdur edildiğini belirterek, “Kış günü insanları sokağa atıyorlar. Böyle vicdan olur mu?” diye sordu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’de kolluk kuvveti zoruyla evlerinden atılan kooperatif mağdurlarının yanı sıra benzer durumdaki kooperatiflerden gelen vatandaşlarla TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, kooperatif mağdurlarının yaşadığı soruna dikkat çekti. “Adaletin olmadığı yerde zulüm başlar” diyen CHP Milletvekili Arık, “Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız dert sahibi oldu. Şehit ailesini ziyaret ettik. Bana, ‘Benim oğlum şehit oldu. Biz onun gönderdiği paralarla kooperatiften evimizi aldık, şimdi kooperatif evimizi elimizden alıyor’ diyor. Özel gereksinmli bir çocuk, bizi kendilerini evlerinden çıkartacak polis zannederek, bizden korktu. Kanser hastası bir annemiz dışarı atılıyor. Kış günü insanları sokağa atıyorlar. Böyle vicdan olur mu Tüm bu mağduriyetlerin araştırılması için bugün TBMM’ye araştırma önergemizi sunduk. Umarım ki, bu mağduriyetler giderilir” dedi.

Kooperatifte üyelerin yönetimin değiştirmeyi başardığını ancak eski yönetim ve müteahhittin işbirliği yaparak, 2014 yılında tamamlanan ve üyelerin oturmaya başladığı bloku yeniden yapılmış gibi göstererek, hak ediş çıkardığını ve üyeleri borçlandırdığını, üyelerin evlerinden atıldığını söyledi. Bazı Kooperatiflerde de kesin hesap çıkartarak, üyelerine tapularını verdiğini ancak 8-9 yıl sonra yanlış hesapladık diyerek, üyelerden yeniden para istediğini ifade eden Arık, kooperatif yönetimleri ve işbirliği yapan müteahhitlerin sahte üye yaparak genel kurullarda istedikleri kararı çıkarttığını söyledi. Olayları incelemesi için mahkeme tarafından atanan bilirkişinin eşinin kooperatiften ev aldığı iddiasının araştırılması gerektiğini ifade eden Arık, temel atımı sırasında boy gösteren kişilerin yaşanan mağduriyet karşısında sessiz kalmasına tepki gösteri.

HEP AK PARTİYE OY VERDİK AMA KAPILARI YÜZÜMÜZE KAPATTILAR

Arık’ın açıklamasını yaptığı sırada Kayseri’de 4 üyenin daha tahliye edildiği bilgisi gelirken, evinden çıkartılan bir kadın, “Biz hep Ak Partiye oy verdik ama kapıları yüzümüze kapattılar” diyerek tepki gösterdi. Yapı Kooperatifleri ile ilgili yasanın değişmesi gerektiğini belirten bir başka kooperatif üyesi de, “Her gelen yönetim üye yazıyor. Borcumuz bir türlü bitmiyor. Ömür boyu ödesek de bitmeyecek, çocuğumuza çoluğumuza kalacak. Yapı Kooperatifleri Kanununun acilen değişmesi gerekiyor” diye konuştu. Bir başka üye ise “Sarayın itibarını korumak için kendi itibarımızdan olduk” dedi.

