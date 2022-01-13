Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. M.E. yönetimindeki 06 MSF 62 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.E. ile yolcu koltuğundaki A.S.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı