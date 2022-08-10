KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

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  • 10.08.2022 17:58
  • Güncelleme: 10.08.2022 18:09
KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Eş zamanlı olarak 5 farklı adreste arama yapan ekipler, bin 500 paket kaçak sigara, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 40 bin dal boş makaron, 200 kilo nargile tütünü ve 500 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Ayrıca, 4 kişiye de işlem yapıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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