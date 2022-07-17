Kocasinanlı çocuklar, sokak oyunları şenliğiyle mutlu

Yaz tatilinde çocukların neşesine neşe katan Kocasinan Belediyesi'nin her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği Sokak Oyunları Şenliği'nin bu seferki durağı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi oldu. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olurken, oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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  • 17.07.2022 14:25
  • Güncelleme: 17.07.2022 15:27
Kocasinanlı çocuklar, sokak oyunları şenliğiyle mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaz tatilinde çocukların neşesine neşe katan Kocasinan Belediyesi’nin her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirdiği Sokak Oyunları Şenliği’nin bu seferki durağı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi oldu. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olurken, oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Çocuklarda milli ve manevi duyguların pekiştirilmesi için birbirinden özel etkinlikler düzenlediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak oyunlarının, Kayseri’nin sosyal hayatını renklendirdiğini vurguladı. Etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde sokak oyunları ile çocuklarımızı eğlendirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Vatandaşlara ve çocuklara ikram lokması, ikram pilavı ve pamuk şekeri ikram etmesiyle program sona erdi.

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İHA

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