Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, sokak oyunlarının Kayseri'nin sosyal hayatını renklendirdiğini söyledi.

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  • 03.07.2022 13:24
  • Güncelleme: 03.07.2022 15:06
Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, sokak oyunlarının Kayseri’nin sosyal hayatını renklendirdiğini söyledi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu sefer ki durağı Beyazşehir Mahallesi oldu. Oyun oynayarak, birbirleriyle yarışan çocuklar, doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların sevgi gösteriyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara da eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, halat çekme yarışında çocukların neşesine neşe kattı. Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle gezmeye başladık. Malum süreç nedeniyle bir arada olamıyorduk. Şükür Allah’a yeniden vatandaşlarımızla ve çocuklarımızla bir aradayız. Geleneksel hale getirdiğimiz sokak oyunlarıyla çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocukların aile fertlerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet kattı. Çocuklarımız oyunlarda hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ile oyun oynamanın tadına varan çocuklar, Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak duydukları sevgiyi yansıttı. Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte kendi eliyle vatandaşlara ve çocuklara ikram lokması, pilav ve pamuk şekeri ikram etmesiyle program sona erdi.

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İHA

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