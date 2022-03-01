Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Yıldız-Gençler En İyi 16'lar müsabakalarında Genç Erkek kategorisinde Türkiye 3.'sü olurken, Altunay Hatun Bulut ise Genç Kız kategorisinde Türkiye 4.'sü oldu. Kocasinan'ın milli sporcuları, elde ettikleri başarılarla Uluslararası arenada yapılacak olan açık turnuvalarda, Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandılar. Başarıdan başarıya koşan sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın elde edilen başarılar ve yetiştirdiği şampiyon sporcularla Türkiye'de adeta sporun merkezi konumuna geldiğini söyledi.

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  • 01.03.2022 13:28
  • Güncelleme: 01.03.2022 13:43
Kocasinan'ın sporcuları başarıdan başarıya koşuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Yıldız-Gençler En İyi 16’lar müsabakalarında Genç Erkek kategorisinde Türkiye 3.’sü olurken, Altunay Hatun Bulut ise Genç Kız kategorisinde Türkiye 4.’sü oldu. Kocasinan’ın milli sporcuları, elde ettikleri başarılarla Uluslararası arenada yapılacak olan açık turnuvalarda, Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar. Başarıdan başarıya koşan sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın elde edilen başarılar ve yetiştirdiği şampiyon sporcularla Türkiye’de adeta sporun merkezi konumuna geldiğini söyledi.

Sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin ve gelecek nesillerin kazancına olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gayemiz; vatandaşlarımızın, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içindir. Ayrıca sporcularımızın tesislerimizde kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sportif etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ismini tüm dünyaya, yetiştirdiğimiz güzel ahlaklı örnek sporcularla da duyurmak istiyoruz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bu vesile ile çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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