Kocasinan'ın özel sporcuları, madalyalara ambargo koydu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Kayseri Atletizm İl Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya aldı. Turnuvaya damga vuran Kocasinan'ın özel sporcuları Burcu İrem Saka, Cemal Gündüz ve İbrahim Dökmeci, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

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  • 26.05.2022 12:13
  • Güncelleme: 26.05.2022 12:28
Kocasinan'ın özel sporcuları, madalyalara ambargo koydu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcuları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu Kayseri Atletizm İl Şampiyonası’nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya aldı. Turnuvaya damga vuran Kocasinan’ın özel sporcuları Burcu İrem Saka, Cemal Gündüz ve İbrahim Dökmeci, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 23 Mayıs tarihinde düzenlenen Kayseri Atletizm İl Şampiyonası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü özel sporcularının, müsabakalarda elde ettiği başarılarıyla dikkat çekti. Kocasinan’ın özel sporcuları, Kayseri Atletizm İl Şampiyonası’nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya aldı. İbrahim Dökmeci; 100 metre ve 200 metre koşuda 2 altın, Burcu İrem Saka; disk ve gülle atmada 2 altın, Osman Sarıkaya; 100 metre ve 200 metre koşuda 1 altın 1 gümüş, Ali Çiçek; gülle atma ve 100 metre koşuda 2 bronz, Tuğba Tektaş; 100 metre ve 200 metre koşuda 2 gümüş, Cemal Gündüz; disk ve gülle atmada 2 gümüş, Furkan Yıldırım ise disk ve gülle atmada 2 bronz madalya aldı. Turnuvaya damga vuran Kocasinan’ın özel sporcuları Burcu İrem Saka, Cemal Gündüz ve İbrahim Dökmeci, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Spor Kulübü’nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, şampiyonluklarda Başkan Çolakbayrakdar’ın büyük payı olduğunu söyledi.

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İHA

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