Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağladı. Kurban Bayramında Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanın temizliği de gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde hazırlanan Kocasinan Kurban satış ve kesim yerlerinde 610 adet büyükbaş, 705 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildiğini belirterek 'Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 12.07.2022 11:28
  • Güncelleme: 12.07.2022 11:31
Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağladı. Kurban Bayramında Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanın temizliği de gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde hazırlanan Kocasinan Kurban satış ve kesim yerlerinde 610 adet büyükbaş, 705 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildiğini belirterek; “Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşerilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha nezih ve daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, her türlü imkanlarımızla hizmet verdik. Bu yıl da, geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirdik. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet vererek, daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağladık. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bundan sonrada Kocasinan’ı ve şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde ve 11 farklı mahallenin pazar yerlerinde kesim hizmeti verildi. Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan Kocasinan Belediyesi, yaptığı hizmetleriyle vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan huzur içerisinde bir bayram geçirdi. Teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları olması sebebiyle vatandaşların tercih noktası olan kurban kesim yerleri, büyük memnuniyet oluşturdu. Bu çerçevede Veteriner, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park- Bahçeler, Mezarlıklar ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimler, 7/24 saat prensibiyle bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sundu. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak, vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlar ile yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağladı. Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl sekizinci organizasyonunu gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi’nin kesim yerlerinde 610 adet büyükbaş ve 705 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gurbetçiler Kayseri'de buluşuyor, temmuzda büyükşehir rüzgarı esiyor

Gurbetçiler Kayseri'de buluşuyor, temmuzda büyükşehir rüzgarı esiyor

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız'

Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız'

Kayserispor'da Lung belirsizliği

Kayserispor’da Lung belirsizliği

Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de şüpheli ölüm

Başkan Gülsoy: 'Coğrafi işaret tescili ile gastronomi turizmine katkıda bulunmak istiyoruz'

Başkan Gülsoy: 'Coğrafi işaret tescili ile gastronomi turizmine katkıda bulunmak istiyoruz'

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı turizme kazandırılarak

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı turizme kazandırılarak

Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı

Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı